K-pop skupina BTS je nazaj na glasbeni sceni

Potem ko si je superzvezdniška K-pop zasedba BTS vzela odmor od nastopanja, so se člani zasedbe po enem mesecu vrnili na velike odre. Svojih nadaljnjih načrtov oboževalcem še niso razkrili.

Po krajšem enomesečnem premoru, ki ga je superzvezdniška K-pop zasedba BTS napovedala v avgustu, so se glasbeniki vrnili na glasbeno sceno. S krajšim dopustom so zvezdniki presenetili, saj so si ga vzeli prvič po nastanku leta 2013. O priljubljenosti K-popa smo že pisali, saj je požel velik uspeh v številnih državah, oboževalci pa so nad vrnitvijo navdušeni.

K-pop skupina BTS se vrača na sceno. FOTO: AP

V uradni izjavi so sedaj v imenu zasedbe BTS iz založbe Big Hit Entertainment sporočili, da so se fantje spočili in se vračajo na velike odre. O podrobnostih, kaj zvezdnike časa v prihodnjih dneh, niso poročali. Novico o njihovih načrtih pa lahko zasledimo pri korejskem mediju Yonhap, kjer so zapisali, da naj bi glasbeniki načrtovali daljši odhod v tujino.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke