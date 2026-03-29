Glasba

K-pop spektakel obiskal Ljubljano in Maribor

Ljubljana, 29. 03. 2026 20.25 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Alen Podlesnik E.M.
K-pop Forever

Na svoj račun so ta teden prišli slovenski oboževalci k-popa, v Ljubljani in Mariboru se je namreč ustavil težko pričakovani spektakel K-pop Forever. Dinamična družinska predstava je navdušenemu občinstvu predstavila šov, v katerem so se poklonili največjim južnokorejskim glasbenim skupinam in filmski uspešnici K-pop Demon Hunters.

K-pop Forever je ta konec tedna na veliko navdušenje oboževalcev in njihovih staršev končno prispel v Slovenijo. "Občinstvo vsakič prinese toliko ljubezni, energije in dobrega razpoloženja in zdi se mi, da je to bistvo k-popa," nam je zaupala ena od nastopajočih Jessica Walker.

"Točno tako," je dodal njen kolega Sebastian Coe. "Občinstvo, razpoloženje, energija, ekstravagantni kostumi, koreografije, vse to združuje ljudi na tem ogromnem k-pop žuru in mi to obožujemo." Korejske ritme so tokrat v Slovenijo prinesli Britanci, občinstvo pa je s svojo energijo gotovo dokazalo, da je več kot pripravljeno tudi na prave k-pop zvezde.

K-pop Forever K-pop Demon Hunters ljubljana maribor

Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Težave s ščitnico v rodni dobi: Kako vpliva na plodnost in nosečnost?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kdaj lahko otrok ponovno obišče vrtec ali šolo po preboleli bolezni?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Kako vemo, da ima dojenček priraščen jeziček?
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Tedenski horoskop: Ovni bodo odločni, levi morajo pokazati razumevanje
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Dnevni horoskop: Dvojčki bodo umirjeni, tehtnice tokrat vodi srce
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Znana Slovenka razkrila, da je noseča
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Zakaj bolečine v križu pogosto izvirajo iz šibkih gluteusov
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Povečala je prsi, da bi se počutila bolje. Leta pozneje je prišlo do zapleta, ki ji je spremenil življenje
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Preboj v onkologiji: kako modificirane bakterije uničujejo raka
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Kepica sladoleda: se bomo dokončno poslovili od nizkih cen?
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Jahta kot plavajoča vila: pogled v luksuz, ki ga bo uporabljal Carlos Alcaraz
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Delo na superjahtah: Resničnost, zaslužki in skriti incidenti
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Gorska cesta, ki jemlje dih, a skriva temno zgodovino hladne vojne
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
Veste, kaj pomenijo oznake na avtomobilskih pnevmatikah?
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
7 znakov, ki kažejo na to, da ste nadpovprečno inteligentni
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Njena garderobna omara je dih jemajoča
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
Zataknjena zadrga? Ta preprost trik jo sprosti v trenutku
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
To letos ne sme manjkati na mizi za velikonočne praznike
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne čebulni olupki ali vino: to živilo je zadnja leta hit pri barvanju pirhov
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ne pokvarite velikonočne šunke: 5 napak, ki jih delamo vsi
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Ideja za veliko noč: sladica tekmovalke MasterChefa, ki bo navdušila vse goste
Delovna akcija
Delovna akcija
Priscilla
Priscilla
Spor v družini Beckham
Spor v družini Beckham
