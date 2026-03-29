K-pop spektakel obiskal Ljubljano in Maribor

K-pop Forever je ta konec tedna na veliko navdušenje oboževalcev in njihovih staršev končno prispel v Slovenijo. "Občinstvo vsakič prinese toliko ljubezni, energije in dobrega razpoloženja in zdi se mi, da je to bistvo k-popa," nam je zaupala ena od nastopajočih Jessica Walker.

"Točno tako," je dodal njen kolega Sebastian Coe. "Občinstvo, razpoloženje, energija, ekstravagantni kostumi, koreografije, vse to združuje ljudi na tem ogromnem k-pop žuru in mi to obožujemo." Korejske ritme so tokrat v Slovenijo prinesli Britanci, občinstvo pa je s svojo energijo gotovo dokazalo, da je več kot pripravljeno tudi na prave k-pop zvezde.