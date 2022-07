K-pop v slovenskih oboževalcih sprožil ljubezen do azijske kulture

Cankarjev dom je preplavilo najstniško kričanje, ki smo ga pred tem poznali že iz časov legendarnega Elvisa, nepozabnih Beatlesov in pred kratkim tudi One Direction. Tokrat pa so se najstniki naužili glasbe s čisto drugega konca sveta. Južna Koreja je uspela to kričanje ojačati še za nekaj dodatnih decibelov s svojo lastno glasbeno industrijo K-pop. Fenomen te glasbe je tudi v slovenskih oboževalcih sprožil ljubezen do azijske kulture, zaradi katere se mnogi odločijo za učenje jezikov, nekateri pa se v domače kraje svojih idolov tudi preselijo.