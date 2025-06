K-pop zvezdnica: Slovenija daje zelo miren in sproščujoč občutek

"Pravzaprav sem bila presenečena zaradi vremena. Mislila sem, da je ta kraj zelo hladen, a ko sem prišla, sem se kar začela potiti. Sonce je zelo toplo in ljudje so zelo prijazni," je svoje prve vtise ob obisku Slovenije v POPkastu delila vietnamska pevka Zoe, ki prodira na glasbeno sceno s prvencem Hit My Head. "V Aziji je drugače, ker je pri nas veliko ljudi. Ko se sprehajam tukaj, je na ulici zelo malo ljudi, kar daje zelo miren in sproščujoč občutek."

Pevka in plesalka je našo državo obiskala v sklopu promocije prvega singla. Da je glasba njena strast, je vedela od malih nog. "Ko sem bila še otrok, preden sem znala brati, sem se z očetom vedno igrala karaoke. Naučil me je peti. In od takrat sem rada pela, vendar sem počela veliko stvari, ker sem bila tako energična."