K Sreči je dodati le to, da so nove pesmi Eve Pavli uspešnice, ki bodo sveže še dolgo

Medtem ko brhka Eva Pavli značilno nežno naslavlja vse odtenke sreče, lahko poslušalci resnično uživamo v njenem novem mini albumu. Ta najavlja novo poglavje v karieri edinstvene domače pop ustvarjalke. Sreči je peterec skrbno zasnovanih, premišljeno spisanih, pa naj to zadeva glasbo kot tudi besedila in produkcijsko izjemno kakovostno izvedenih pop pesmi. Vsi ti so že začetno trojno cepljeni pred banalnostjo. Pa ne samo zaradi dopadljivega mid-tempa, ki prevladuje. Nesporno globino Evinih novih pesmi raje poudarja pisana avtoričina domišljija in ustvarjalnost, ki ima ne le glasbeno, pač pa tudi likovno podstat. Te je sproduciral najboljši med prihajajočimi Hugo Smeh - Hyu, mladi mojster, ki se je kot zelo inovativen izkazal tudi v power soul-pop, hip hop in trap krajini. Naslovni in obenem otvoritveni komad v nizu Sreči izzveni kot skrivnostno vabilo, ki se mu ne moreš upreti. Juno, ki ga dopolni tudi Emkejevo koketiranje, je med boljšimi iz domačega sezonskega nabora, medtem ko mistična Flora lepo upočasni celoto in poudari njeno nasičenost z romantiko. Evin glas z mainstreamovsko ukorjeno To, kar si nato spet pridobi fantastično kul lesk, ki se čudovito razvije tudi v zaključni še eni zimzelenki, pravzaprav, Mižim.

Prav vsak od petih je za petko.

Ocena: 5