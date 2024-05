Kaj Aleksandra Prijović pripravlja za slovensko občinstvo?

Aleksandra Prijović, snaha legendarne pevke Lepe Brene s svojo turnejo Od iztoka do zapada navdušuje občinstvo na Balkanu. Razproda vsak koncert, o njej se veliko piše, a sama pravi, da nanjo slava ne vpliva. Še manj pa ji pomenijo vse te številke in rekordi.

"Ko govorimo o koncertih, mi največ pomenijo izkušnje, čustva in vse, kar se dogaja v zadnjih mesecih," nam je zaupala. Je zelo čustvena in med nastopi niti ne poskuša skriti solz. "Pogosto jočem, res je. Zato ker sem že po naravi čustvena, ko pa sem v situacijah in se pred mano dogajajo stvari, o katerih sem sanjala kot majhna, pa ne morem ustaviti solz."

Ob omembi Slovenije najprej pomisli na najljubšo restavracijo, kjer vedno dobro je, posluša Magnifica in Senidah, pri nas pa ne po pela prvič: "Tam so bile vedno dobre zabave. Leta in leta sem pela v klubih." Ni pa imela priložnosti še nastopiti v Stožicah, zato smo potipali, kaj pripravlja? "Vsakemu občinstvu dam največ, kar lahko, tako bo tudi v Ljubljani. Zagotovo bomo uživali in se imeli dobro. Da bo za občinstvo to noč, ki je ne bodo pozabili."