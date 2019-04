23-letna Manca Berlec, ki se z igranjem in ustvarjanjem avtorske muzike ukvarja že od malih nog, je eno najbolj vznemirljivih svežih imen na domači sceni. Navihana punca z zapeljivim vokalom, ki najraje nastopa s kitaro, looperjem in kazoojem, igra tudi diatonično in klavirsko harmoniko, ukulele ter klavir, piše glasbo in besedila pa tudi glasbena produkcija ji ni tuja. Simpatična Kamničanka, ki rada poje z zaprtimi očmi ('da si bolje predstavljam skladbo'), je nastopila tudi v muzikalu The Immortalster Cankarjevi komediji Za narodov blagor, letos spomladi pa se vrača v Katzen Kabareju, v katerem bo nastopala tudi s svojo skladbo Gola.

Vsestranska ustvarjalka in zaprisežena ljubiteljica mačk je nastopila tudi v šovu Slovenija ima talent, kjer je Branko Čakarmišzanjo stisnil zlati gumb in jo povabil v polfinale. Kot perspektivna mlada kantavtorica pa je po seriji koncertov na intimnih prizoriščih (Klubar, Blunout, hostel Tresor, Prulček, Pod Skalo) jeseni, s prijavo in nastopom v glasbenem izzivu Tobačna akustika v ljubljanskem ČinČinu, končno pritegnila pozornost številnih vplivnih mož in dam iz domače koncertne, medijske in založniške industrije.

Po izidu plošče si želi čim več nastopati, še naprej pa bo ustvarjala tudi pesmi v angleščini in v svojem edinstvenem slogu priredila še kakšen standard, kot je to že storila z Jolene in Hallelujah.

"Pesem, ki napoveduje prihajajoči album, je zgodba družbe in predsodkov. Vsak dela nekatere stvari skrivaj, zato ker nas je strah – kaj bodo pa drugi rekli? Refren 'kadim samo ponoči, da me ne vidijo, kako mi škodi, da me ne vidijo, kako mi godi,' je odsev stvari, za katere vemo, da malo odstopajo od družbenih norm, jih skrivamo, a hkrati uživamo ravno v tem, ker se zdijo malo narobe. Skladbo si vsak posameznik lahko razlaga po svoje. V mojem primeru kadilka ponazarja privlačnost, ki jo čutim do pripadnic istega spola," pravi Manca o pesmi.