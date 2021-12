Kaj danes počne Martina Majerle?

Martina Majerle božično-novoletne praznike preživlja delavno. Na božični dan je imela koncert v v sklopu adventa v Opatiji, in sicer pred vilo Angiolina, najstarejšo vilo v mestu, ki je danes muzej. "Koncert je bil akustičen, s kitaro pa me je spremljal Sergio Kovačić. V repertoar sem vključila tradicionalne in ameriške božične pesmi v ritmih jazza, popularne pop komade in svoje avtorske skladbe s festivala Melodije Istre in Kvarnerja. Čeprav je deževalo, je prišlo veliko ljudi, nastop pa smo izpeljali v dveh delih. Tako da je bilo zelo uspešno," je za 24ur.com povedala Martina.

Verjetno pa bo ena redkih glasbenikov, ki bodo novo leto dočakali na odru: "Za novo leto bom nastopila na koncertu na prostem v Zagrebu, in sicer na osrednjem trgu v okviru projekta A strana. Na silvestrski večer običajno nastopam, saj se s petjem profesionalno ukvarjam že več kot 18 let, bodisi kot spremljevalna vokalistka ali kot solistka. Lani sicer nisem nastopala zaradi celotne situacije (zaradi koronavirusa)."

Za konec pa nam je še zaupala, kakšne so njene želje za leto 2022. "Moji načrti za novo leto na profesionalnem področju vključujejo snemanje novih pesmi, ki bi jih predstavila na festivalih in v radijskem etru, pripravo koncertov z novim akustičnim bendom ter razvoj moje glasbe in glasbenega podpisa. V zasebnem življenju bi želela najti boljše ravnotežje med zasebnim in poslovnim življenjem ter se malo bolj posvetiti zdravi prehrani, spancu, plesu, telovadbi in ljudem, ki jih imam rada. To načrtujem vsako leto, ampak realizacija ni na ravni, ki bi si jo želela (nasmeh)."