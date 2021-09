Kaj dosti, da le ne bi ostal dolgočasen, Drake na Certified Boy Lover ni storil

Kanadski mehko raperski superheroj je svoj šesti albumski sklop valil vsaj dve leti. Upoštevajoč prihodnje nepredvidljivosti na trgu, je Drake marca, namesto že januarja napovedanega velikega kompleta songov, v obrito izpustil le tri zbrane na nekakšnem hitrem vmesnem EPju, ki se je imenoval Scary Hours 2. Zdaj tu nastopi problem. Scary Hours 2 je nakazal, da naj bi bila zdaj vendarle predstavljena Drakova nova velika stvar v primerjavi z zvezdnikovimi prejšnjimi nemara še bolj ambientalne sorte. Vsekakor je raper iz Toronta namignil, da stvari na njegovem skoraj hermetičnem izraznem vrtu vseeno rastejo in se krepijo. Resnice je ta, da sta na pravkar izdanem albumu Certified Lover Boy samo dva para izrazito vesoljskih in mističnih posnetkov, ki jih ocenjujem za zelo dobre. Namreč, Certified Lover Boy je situacija v kar 21 ločenih songovskih potezah, ki se zvrstijo v mamutskih 88 minutah. Tako se Fair Trade (ft. Travis Scott), N2 Deep (ft. Future), Knife Talk (21 Savage & Project Pat) in Race My Mind po nepotrebnem razgubijo po Drakovem svežem albumskem vesolju, ki je občutno preglomazen. Všečni sta še dve močno v soul razmerja zašli pesmi Fountains (ft. Tems) in Get Along Better. Zato sta na žalost zelo čudni dve, ki ju je Drake posnel s kolegi - legendami. Love All, to je skupni poskus z Jay-Z-jem, ne uspe zintrigirati, medtem ko se zdi You Only Live Twice (ft Lil Wayne & Rick Ross) tudi po ponovnem pregledu malček aboten. Praktično vse ostalo, kar je Drakovega novega, in to je kar dober ducat songov, pa v bistvu ni nič kaj posebnega. Veselje bo opazovati, kako bo Cerified Lover Boy uspešen v trženjskem smislu, še zlasti v razmerju z novim, prav tako brezkompromisno avtorskim kapitalcem, naslovljenim Donda. Tega je – tudi po večkratnih nategih s točnim datumom izida – le teden dni prej naplavil Drakov tekmec Kanye West.

Ocena: 3