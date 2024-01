Kaj Guštiju daje 'drajv'?

"Skozi iščem to linijo med rockom in tem, da sem navaden sleherni oče, moč in občan. Na koncu sem opazil, da držanje te linije zadovolji mene in drugo stran," nam je zaupal glasbenik, ki je kot 11-letnik vstopil v svet glasbe, ko se je pridružil šolskemu orkestru.

Pesem Moj drajv z močnim in nalezljivim ritmom spodbuja k poplesavanju, poleg tega pa odraža Guštijev življenjski pogon. Je tisto, kar Guštija žene naprej, je izziv s katerim se sooča vsak dan, je iskanje ravnovesja med glasbenim in družinskim življenjem.

Moj drajv je tanka linija, po kateri Gušti hodi vsak dan. Občasno se spotika, včasih pada, se vedno pobere, stopi naprej in ustvarja nekaj novega. In vse to mu daje t.i. drajv. Videospot za pesem je avtorsko delo ustvarjalke Vite Orehek, ki je skozi kamero ujela vsa štiri desetletja Guštijevega ustvarjanja, od Črnega tulipana do Navadnega občana.

"Še danes brusim samega sebe in čutim, da moram še veliko narediti. Moram odkriti še marsikaj," je povedal Gušti. Od rokerskih začetkov z Big Foot Mama, prek tripovskega potovanja s Polono Kasal, do romantičnega sanjaškega popa z Leyre. Vse to je zaznamovalo glasbeno kariero glasbenika, ki bo 40 let ustvarjanja in delovanja v družbi glasbenih kolegov predstavil na koncertu Moje sanje, moj planet: 40 let glasbe, 19. septembra 2024, v ljubljanskih Križankah. Skladba Moj drajv je tako prvi single, ki napoveduje tudi izid albuma ter septembrski koncert.