Kaj je bilo to (da je štiri leta ni bilo nikjer), se sprašuje Lorde

Lorde - What Was That

Povratniški napev novozelandske pop senzacije pričakovano ni daleč od nečesa intrigantnega. Synth-pop podkovan s premišljenim tremolom, tako značilnim za dela producenta Deva Hynesa, ter jezni vokalni nastavek Lorde; sprva se zdi, da je song posvečen zgolj vkleščenosti, zakrčenosti, nečemu silno napetemu. A se Lorde kot že ničkolikokrat v podobnih primerih z refrenom uspe izvleči in se predstaviti kot dobrovoljna, celo nasmejana; kot mojstrica emotivnih kontrastov. Drama z razlogom. Spontan žur, kot ga vidimo v videu, ki je bil posnet v newyorškem Washington Square Parku, prevladuje tudi na pevkinem prihajajočem albumu.

Ocena: 4

KWN - Do What I Say

Denimo, da prav Do What I Say velja za pravi začetek kariernega dviga 24-letne angleške nu-soularke. S poprej izdanimi songi je pevka in avtorica iz vzhodnega Londona zvenela občutno bolj avtohtono, občasno celo eksperimentalno. Pričujoči napev pa tako po obliki še bolj izvedbeno spomni na Američanko Kehlani, deno tudi na del opusa zvezdniške SZA. Video je izvrsten. Milenijski Smach My Bitch Up, pač. Zapomnimo si ime: KWN.

Ocena: 3

Calum Hood - Don't Forget You Love Me

Ne čudi, da Calum Hood, za mnoge neznano ime, razume princip. Hood je basist in sopotniški pevec avstralskega indie-pop-rock komba 5 Seconds of Summer. Njegov prvi solistični preblisk je odličen. Še več. Ta morda vključuje celo preveč zdravih prvin: čuten vokalni lok, veličasten indie refren, zvočno lepo zaobljen, poudarjeno sinkopiran ritmični vzorec pod vmesnimi korusi, čudovito zglajene kitarske rife ipd. Edini problem je ta, da Don't Forget You Love Me, čeprav premišljen produkcijski mozaik, izveni kot še en komad proslavljenih škotsko-severnoirskih Snow Patrol. Mah. Vseeno kar kul.

Ocena: 4

Wiz Khalifa - 5 Star (feat. Gunna)

Še kar vztraja, čeprav se je že davno izpel. Kako se raper, ki pretežno rapa, lahko izpoje? Wiz Khalifa bi se torej edino lahko iz-rapal. A vse to so že zgodovinski fakti. Lik, primerljiv le še s Snoop Doggom, je pravkar predstavil svoj 25. mikstejp (za pasom ima tudi sedem albumov), ki je vsaj po naslovu nadaljevanje tistega zelo uspešnega in odmevnega iz leta 2010 Kush & Orange Juice 2. Slavijo se zabavljaška milina, dekleta, mesenosti in dejstvo, da 'za kadit' spričo enormnih zalog ne bo zmanjkalo nikoli. Tako je bilo pred pol drugim desetletjem in še prej, tako je tudi danes. A nekaj slogovnih mini popravkov Khalifinega prepoznavnega sloga je na dvojki vendarle zaznati. Eden od teh je gotovo enkraten vstop atlantskega trap šampijona Gunne. Posnetek je zanimiv, saj Khalifa kljub navidezni performerski prostodušnosti Gunni ni dovolil, da bi mu ta prevzel stilistični nadzor. Zato 5 Star niti ni kr neki.