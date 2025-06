Kaj Domen Kumer stori za ljubezen? 'Ko si bolano zaljubljen, bi naredil marsikaj'

Kaj vse je moški pripravljen narediti, da zadovolji svojo ljubezen? Odgovor na to vprašanje v novi pesmi Bolano išče pevec Domen Kumer , ki, kot pravi v pesmi, za ljubezen stori vse. "Jaz besedo 'bolano' uporabljam za ultimativen presežnik, ko je nekaj bolano dobro ali bolano noro. Gre predvsem za to, da ko si bolano zaljubljen, bi naredil marsikaj, če ne skoraj vse," je pojasnil Kumer.

Posebnost njegove tokratne stvaritve pa je videospot. Na kupu je namreč zbral kopico znanih imen iz sveta zabave in glasbe. Njegovo partnerko namreč igra Petra Potrebuješ, s katero se skupaj odpravita na psihoterapijo, ki pa jo izvaja nihče drug kot Dejan Vunjak. "Že na snemanju sem mu rekel, da je to po mojem mnenju njegov skriti talent. Takoj sem videl, da je to njegova strast. Mogoče kdaj odpre kakšno posvetovalnico," pevec pove v smehu.

Poleg omenjenih dveh se v videu pojavijo tudi Jože Potrebuješ v vlogi nogometnega sodnika, člani ansambla Stil, Martin Juhart iz Poskončnih muzikantov. Poleg tega pa je videospotu skupaj nastopilo okoli 50 ljudi - tudi dekleta iz plesne skupine Tigrice in MTS Pesnica, pa glasbeniki pihalnega orkestra KUD Pošta in Domnov band.