Kaj Jon Vitezič stori z nasveti očeta? 'Kdaj ga poslušam, kdaj pa tudi ne'

Slovenske radijske postaje so skladbo Jona Viteziča Vse ti dam dobro sprejele, zdaj pa se je mladi glasbenik odločil še za dopolnitev skladbe z vizualno podobo. Izdal je namreč videospot, kjer se – podobno kot na Emi, kjer je skladbo prvič predstavil – igra z odsevi, refleksijami in vizualnimi iluzijami. "Ko smo v Cukrarni ustvarjali promocijske fotografije, mi je bil všeč koridor, kjer so ogledala na vsaki strani, zato smo jih vpeljali v nastop in videospot," je dejal v pogovoru za 24UR.

Jon Vitezič FOTO: Jon Vitezič icon-expand

Za ustvarjanje mora biti, kot pravi, sicer izpolnjenih več pogojev. Najbolje ustvarja v temačnih obdobjih. "Trenutno ustvarjam zgolj stvari, ki me veselijo, iz tega ne nastanejo celotne pesmi. Če pa imam slabše obdobje, pa se kar razpišem," je dejal. Mladi glasbeniki ne bi smeli početi tega, kar mislijo, da jim bo prineslo uspeh. "Mislim, da je prisotne veliko prisilne simbolike in da ti umetniki ne izražajo samih sebe. Mislim, da bi se morali zgolj sprostiti. Toliko je ljudi in tako smo si različni, da boš našel poslušalce, v katero koli smer greš," je dejal.

In kakšne nasvete mu pri ustvarjanju in nastopanju daje oče Alan Vitezič, sicer član zasedbe Društvo mrtvih pesnikov? "Dal mi je sto nasvetov. Služi mi tudi kot mentor, saj je tudi sam dal te stvari čez. Kdaj ga poslušam, kdaj pa tudi ne, ker so nekatere stvari tudi zastarele. Če potegnem črto, mi dobro svetuje," je sklenil glasbenik. Vitezič sicer ni popoln neznanec slovenske glasbene scene. Glasbo izdaja že od leta 2021, pred dvema letoma pa je predstavil svoj studijski prvenec Mars. Za prihodnje napoveduje tudi nove glasbene stvaritve in nastope.