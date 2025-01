Kaj lahko pričakujemo od letošnjih grammyjev?

Le še nekaj dni nas loči do 67. podelitve najprestižnejših glasbenih nagrad grammy. Kaj lahko pričakujemo od letošnje podelitve? Po do sedaj znanih informacijah nastope zvezdniških imen, tesne bitke v več kategorijah in še eno prireditev, ki jo bo tako ali drugače zaznamovalo pustošenje požarov v Los Angelesu.