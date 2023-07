Kaj letos poleti mami samsko Ines Erbus?

Slovenska glasbenica se tudi v tokratnem videu ni izneverila svojim oboževalcem in poskrbela za zapeljive prizore, ki so na koncu nastali v štirih različnih državah. "Ker vsi kadri v Jordaniji niso uspeli, smo za tri dni skočili še v Maroko. To je bil zgolj delovni izlet, a kar sem uspela začutiti utrip Maroka, je zelo lepo. Tja se bom zagotovo še vrnila," je odločna Ines, ki je po letu dni od izida zadnje pesmi predstavila produkcijsko najbolj zahteven videospot do sedaj. "Štiri lokacije v štirih državah, poleg afriških še v Sloveniji in Italiji. Tokrat sem se res potrudila, da dam najboljše od sebe, in upam, da bo to poslušalcem in gledalcem všeč," je še dodala.

Njena nova pesem nosi zelo zanimiv, predvsem pa zelo vprašljiv naslov. Kdo ali kaj torej letos poleti mami samsko Ines? "Oh, puščava. Prvič sem jo videla v živo v Jordaniji, nato pa še v Maroku in to je neverjetno. Nekako se počutim povezano z njo, mogoče zato, ker sem rojena poleti in sem po horoskopu lev," je povedala in razkrila anekdoto s snemanja. "Hoteli so nas prinesti naokoli, skoraj bi ostali sredi puščave. Ko sem jim rekla, da ne bomo snemali in ne bomo vzeli jeepa, so me prepričali, da ga moramo vzeti, ker smo ga naročili," je povedala v smehu in dodala, da je na koncu ugotovila, da ni v položaju, da bi se lahko pogajala. "Ideja, da bi ostala v puščavi na 48 stopinjah Celzija brez vsega, mi ni bila preveč všeč. Sem pa glede na visoke temperature na snemanju vesela, da mi je zdržal 'make up', ki sem si ga naredila sama. Da se ni stopil in je v videu še vedno dobro videti, je kar uspeh," se je zasmejala.