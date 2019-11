Kaj naj naredijo kupci vstopnic po odpovedanem koncertu Enriqueja Iglesiasa?

Že nekaj dni se govori o zagrebškem koncertuEnriqueja Iglesiasa, katerega koncert je bil odpovedan le nekaj dni pred dejanskim dogodkom. Kupci vstopnic se sprašujejo, kako dobiti denar, ki so ga zapravili za vstopnice in kaj lahko naredijo, da ga bodo dobili, saj je pri celotni zadevi prišlo do denarne prevare. Spomnimo, pred dnevi so iz podjetja Eventim v sporočilu za javnost, poleg tega, da je koncert odpovedan, zapisali še: "Koncert je odpovedal izvajalec, ker organizator ni izpolnil svojih pogodbenih obveznosti do izvajalca. Žal nam je zaradi nastalih zapletov. Zavedamo, se kako ta situacija vpliva na kupce. Zagotavljamo vam, da nam ni vseeno in da se trudimo po najboljši močeh najti rešitev po pravni in zakonski poti, ki bi nam omogočila, da pridobimo nazaj denar od organizatorja in tako vsem kupcem povrnemo strošek nakupa vstopnic." Za 24ur.com pa je izvršna direktorica podjetja Eventim Nicole Radermacher, povedala da se trudijo po pravni poti urediti zadevo in od organizatorja dobiti ukraden denar.