Kaj se zgodi z deklico, ki je sanjala, da je vilinka? Raiven našla odgovor

Raiven je izdala novo skladbo 2009. V elektronskem zvoku, obdelanem vokalu in harfi se srečujejo nostalgija zgodnjih 2000-ih, fantazijski svetovi in umetniška svoboda, ki ne pozna več potrebe po izbiranju med klasičnim in sodobnim, resnim in igrivim, resničnim in magičnim. Leto 2009 za Raiven ni toliko spomin na določeno obdobje kot spomin na občutek. Na čas, ko so bile prve zaljubljenosti, žalosti, fantazije in želje neizmerne, ker smo jih doživljali prvič. "Ne želim ustvarjati retro glasbe ali reproducirati zvoka iz leta 2009. Bolj me zanima spomin na to obdobje, gledan skozi mene danes," pravi.

icon-chevron-right 1 6 icon-chevron-right Raiven z novo skladbo v otroštvo. Matic Kutin

Raiven z novo skladbo v otroštvo. Matic Kutin

Raiven z novo skladbo v otroštvo. Matic Kutin

Raiven z novo skladbo v otroštvo. Matic Kutin

Raiven z novo skladbo v otroštvo. Matic Kutin

Raiven z novo skladbo v otroštvo. Matic Kutin











Glasbo in besedilo je ustvarila skupaj z Martinom Vogrinom, ki je v zadnjem letu in pol postal nepogrešljiv del njene ustvarjalne ekipe. Ker sta oba rojena leta 1996 in sta odraščala ob podobni glasbi, v raziskovanju zvočne estetike zgodnjih 2000-ih najdeta skupen ustvarjalni prostor. Rezultat je izrazito elektronska skladba, v kateri je vokal obdelan do te mere, da mestoma deluje kot dodaten elektronski instrument, medtem ko harfa v digitalni zvočni svet prinaša organski element. "Ne zanima me več samo vprašanje, kako bi moj glas zvenel čim lepše, bolj čisto ali čim bolj prijetno. Zdaj predvsem uživam v eksperimentiranju," pojasnjuje Raiven, ki je tesno vpeta tudi v produkcijo, miks in master skladbe. Klasična glasbena izobrazba zanjo ni več nekaj, kar bi morala dokazovati z velikim vokalom ali opernim trenutkom, temveč temelj, iz katerega lahko razvija sodoben, samosvoj izraz.

icon-chevron-right 1 7 icon-chevron-right Raiven - zasebni arhiv. osebni arhiv

Raiven osebni arhiv

Raiven osebni arhiv

Raiven osebni arhiv

Raiven osebni arhiv

Raiven osebni arhiv

Raiven osebni arhiv











