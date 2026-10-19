Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Kaj se zgodi z deklico, ki je sanjala, da je vilinka? Raiven našla odgovor

Ljubljana, 19. 10. 2026 17.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal A. J.
Raiven z novo skladbo v otroštvo.

Glasbenica Raiven se je z novo skladbo katapultirala v leto 2009 in s seboj potegnila tudi poslušalce. S skladbo 2009 se vrača k sebi, v čas prvih velikih občutkov, brezmejne domišljije in glasbe, ki je zaznamovala njeno odraščanje.

Raiven je izdala novo skladbo 2009. V elektronskem zvoku, obdelanem vokalu in harfi se srečujejo nostalgija zgodnjih 2000-ih, fantazijski svetovi in umetniška svoboda, ki ne pozna več potrebe po izbiranju med klasičnim in sodobnim, resnim in igrivim, resničnim in magičnim.

Leto 2009 za Raiven ni toliko spomin na določeno obdobje kot spomin na občutek. Na čas, ko so bile prve zaljubljenosti, žalosti, fantazije in želje neizmerne, ker smo jih doživljali prvič. "Ne želim ustvarjati retro glasbe ali reproducirati zvoka iz leta 2009. Bolj me zanima spomin na to obdobje, gledan skozi mene danes," pravi.

Glasbo in besedilo je ustvarila skupaj z Martinom Vogrinom, ki je v zadnjem letu in pol postal nepogrešljiv del njene ustvarjalne ekipe. Ker sta oba rojena leta 1996 in sta odraščala ob podobni glasbi, v raziskovanju zvočne estetike zgodnjih 2000-ih najdeta skupen ustvarjalni prostor. Rezultat je izrazito elektronska skladba, v kateri je vokal obdelan do te mere, da mestoma deluje kot dodaten elektronski instrument, medtem ko harfa v digitalni zvočni svet prinaša organski element.

"Ne zanima me več samo vprašanje, kako bi moj glas zvenel čim lepše, bolj čisto ali čim bolj prijetno. Zdaj predvsem uživam v eksperimentiranju," pojasnjuje Raiven, ki je tesno vpeta tudi v produkcijo, miks in master skladbe. Klasična glasbena izobrazba zanjo ni več nekaj, kar bi morala dokazovati z velikim vokalom ali opernim trenutkom, temveč temelj, iz katerega lahko razvija sodoben, samosvoj izraz.

Osebno zgodbo skladbe dopolnjuje videospot z idejo, ki jo je razvila kar sama. Posneli so ga ob dvorcu Haasberg na Planini, kjer je Raiven odraščala, in na sprehajalni poti, po kateri je hodila že kot otrok. V njem se srečujejo noč, gozd, voda in skoraj pravljična bitja. Posebno mesto imajo trije ibizanski podengi, katerih nenavadna, elegantna podoba se ujema z njenim fantazijskim svetom.

"Želela sem si vilinskih ušes, ker sem kot otrok ves čas sanjala, da sem vilinka," pravi Raiven. Knjige in filmi, ki ji jih je predstavljal oče, so pomembno zaznamovali njeno domišljijo, h kateri se tokrat vrača kot odrasla umetnica. Videospot sta v podobo pomagala prevesti direktor fotografije Matic Kutin in montažer Luka Bitenc, ki je poskrbel, da celota deluje kot spomin ali sanje.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
raiven 2009 nova pesem vilinka

Kaj ponuja letošnje koncertno poletje?

Še vedno krasna slogovna dvojnost angleškega elektronika

24ur.com Záli: Vsi rabimo odklop v tem norem in hitečem svetu
24ur.com Samantha Maya ujeta v past naivnosti: Pri novi pesmi sem izhajala iz sebe
24ur.com Tina Marinšek se po devetih letih vrača na glasbeno sceno
24ur.com Nika Zorjan je razprodala Križanke in uresničila svoje otroške sanje
24ur.com Po desetih letih premora se na glasbeno sceno vrača Hannah Mancini
Zadovoljna.si Iz bolečine je nastala ena njenih najlepših in najbolj iskrenih pesmi do zdaj
24ur.com Monika Avsenik o nastopu z Bocellijem: Počutila sem se kot v filmu
Priporoča
  • Kotanyi vrtiljak 1
  • Kotanyi vrtiljak 2
  • Kotanyi vrtiljak 3
  • Kotanyi vrtiljak 4
  • Kotanyi vrtiljak 5
  • Kotanyi vrtiljak 6
  • Kotanyi vrtiljak 7
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Priljubljeni igralec iz serije Ja, Chef! bo postal očka
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Puberteta pri dečkih: 5 stopenj, skozi katere bo šel tudi vaš sin
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Šest tednov po rojstvu hčerke je znova zasijala na modni brvi
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
Zmagovalec iz šova Slovenija ima talent je drugič postal očka
zadovoljna
Portal
Danes je poročena z najlepšim Italijanom, nekoč pa je bila videti povsem drugače
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Redko ga pokaže javnosti, tokrat mu je namenila ganljive besede
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Sanja Grohar obiskala Italijo in odkrila nekaj, kar bi morale posnemati tudi Slovenke
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
Jakna, ki jo bomo letošnjo jesen nosile namesto blazerja
vizita
Portal
Preboj pri hujšanju? Injekcija, ki bi lahko uničila maščobo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Zakaj so bakterije v ustih pomembne za celo telo
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Celice vaše matere ostanejo v vašem telesu vse življenje
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
Simptomi izginejo, bolezen pa ostane: znanstveniki odkrili, kaj se dogaja v črevesju
cekin
Portal
Za slovenske vlagatelje pomembna novost: država bi dovolila dvakrat višja vplačila
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
Po 55. letu brez službe? Ena poteza skoraj podvoji možnosti za vrnitev na delo
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
'To so šele zgodnja opozorila.' Svet se mora pripraviti na to, kar prihaja
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
Ljudje so pripravljeni plačati, da jim nekdo opravi najbolj neprijetno nalogo
moskisvet
Portal
Čustvena izpoved Helene Blagne o prijateljstvu iz otroških let
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
15 do 20 spolnih odnosov na mesec? Kaj to pomeni za zdravje moškega
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Dakota Johnson ujeta z razvpitim raperjem: se med njima rojeva nova romanca?
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove
dominvrt
Portal
Jesenski venček naše bralke navdušuje
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Oktobra marsikdo nehote uniči sobne rastline. Kriva je ena napaka
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Barvni trendi 2027: Kako z novim odtenkom vrat osvežiti dom
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
Le ena ura dela jeseni, spomladi pa morje cvetov
okusno
Portal
Najboljši trik za enostavno kosilo med tednom: vse pripravite na enem pekaču
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Po odhodu iz MasterChefa Tilen razkriva recept za slasten sendvič
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Preprost kolač, ki bo hitro postal priljubljena jesenska sladica
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
Hrustljavi dunajski zrezki brez razmočene skorjice: jajcem dodajte dve kapljici te sestavine
voyo
Portal
MasterChef Slovenija
Otok ljubezni Adria
Otok ljubezni Adria
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Survivor: Avstralija
Survivor: Avstralija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022