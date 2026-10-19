Kaj se zgodi z deklico, ki je sanjala, da je vilinka? Raiven našla odgovor

Raiven je izdala novo skladbo 2009. V elektronskem zvoku, obdelanem vokalu in harfi se srečujejo nostalgija zgodnjih 2000-ih, fantazijski svetovi in umetniška svoboda, ki ne pozna več potrebe po izbiranju med klasičnim in sodobnim, resnim in igrivim, resničnim in magičnim.
Leto 2009 za Raiven ni toliko spomin na določeno obdobje kot spomin na občutek. Na čas, ko so bile prve zaljubljenosti, žalosti, fantazije in želje neizmerne, ker smo jih doživljali prvič. "Ne želim ustvarjati retro glasbe ali reproducirati zvoka iz leta 2009. Bolj me zanima spomin na to obdobje, gledan skozi mene danes," pravi.
Glasbo in besedilo je ustvarila skupaj z Martinom Vogrinom, ki je v zadnjem letu in pol postal nepogrešljiv del njene ustvarjalne ekipe. Ker sta oba rojena leta 1996 in sta odraščala ob podobni glasbi, v raziskovanju zvočne estetike zgodnjih 2000-ih najdeta skupen ustvarjalni prostor. Rezultat je izrazito elektronska skladba, v kateri je vokal obdelan do te mere, da mestoma deluje kot dodaten elektronski instrument, medtem ko harfa v digitalni zvočni svet prinaša organski element.
"Ne zanima me več samo vprašanje, kako bi moj glas zvenel čim lepše, bolj čisto ali čim bolj prijetno. Zdaj predvsem uživam v eksperimentiranju," pojasnjuje Raiven, ki je tesno vpeta tudi v produkcijo, miks in master skladbe. Klasična glasbena izobrazba zanjo ni več nekaj, kar bi morala dokazovati z velikim vokalom ali opernim trenutkom, temveč temelj, iz katerega lahko razvija sodoben, samosvoj izraz.
Osebno zgodbo skladbe dopolnjuje videospot z idejo, ki jo je razvila kar sama. Posneli so ga ob dvorcu Haasberg na Planini, kjer je Raiven odraščala, in na sprehajalni poti, po kateri je hodila že kot otrok. V njem se srečujejo noč, gozd, voda in skoraj pravljična bitja. Posebno mesto imajo trije ibizanski podengi, katerih nenavadna, elegantna podoba se ujema z njenim fantazijskim svetom.
"Želela sem si vilinskih ušes, ker sem kot otrok ves čas sanjala, da sem vilinka," pravi Raiven. Knjige in filmi, ki ji jih je predstavljal oče, so pomembno zaznamovali njeno domišljijo, h kateri se tokrat vrača kot odrasla umetnica. Videospot sta v podobo pomagala prevesti direktor fotografije Matic Kutin in montažer Luka Bitenc, ki je poskrbel, da celota deluje kot spomin ali sanje.
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