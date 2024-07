Kaj si o letošnjem zmagovalcu MMS mislijo njegovi sotekmovalci?

Vroč večer v portoroškem avditoriju je v nedeljo prinesel velikega zmagovalca 43. festivala Melodij morja in sonca. Zaželeno titulo je osvojil mladi Žan Videc s skladbo Neznano, prejel pa je tudi nagrado Danila Kocijančiča za obetajočega glasbenika. Mladi Mariborčan je po podelitvi dejal, da je zmaga sladka in popolnoma nepričakovana.

Po napetem pričakovanju in seštevanju glasov so se zlati lističi naposled vsuli na fanta, ki mu glasbeni kolegi napovedujejo svetlo prihodnost. Številni so njegovo zmago namreč pričakovali tudi med občinstvom. "Zame je bilo to povsem nepričakovano, definitivno pa je bila to ena zelo lepa izkušnja in rad bi se zahvalil vsem, ki so danes tukaj, celotnemu bendu in vsakemu, ki je dal glas zame. Pa tudi vsem nastopajočim, ker je bilo super in sam sem zelo užival," je po zmagi dejal vidno presenečeni Žan Videc.

Besede pohvale za zmagovalca so imeli številni. "Pri Žanu sem začutil, da je res močen vokalist. Vokalno zelo dobro predstavi pesem. Tudi pesem je všečna, tako občinstvu kot tudi radiem, kar mu bo v pomoč. Kar se tiče festivala, je to super, da se ga povzdigne," je povedal lanski zmagovalec Gregor Ravnik. "Če kdo, potem Žan. V mojih očeh je bil on od prvega dne, ko sem slišala pesem in njega peti, favorit in sem vesela, da je zmagal," je bila ponosna tudi Ana Praznik, članica skupine Bepop, ki je prepričana, da ima mladi Mariborčan glasbene gene položene v zibelko. "To imam po mami, lep sem pa po očetu," se je pošalil Žan ob teh besedah.

