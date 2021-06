Kateri tuji albumi so kraljevali leta 1991?

Medtem ko se marsikdo, ki pripada mlajšim generacijam, rojenim v samostojni Sloveniji, popraska po glavi ali pač dvigne obrv, mu kdo, ki je odraščal v 90. letih prejšnjega stoletja, brez težav porogljivo pomežikne ali se mu nevoščljivo smeje. Impresivno je namreč, koliko dobrih tujih plošč je izšlo leta 1991.

Pravzaprav je šokantno. Leto 1991 je bilo leto, ko je Nirvana izdala svoj prebojni album Nevermind, Pearl Jam so jim pokazali zobe s svojim izdelkom Ten, U2 so obelodanili v Berlinu posneti Achtung Baby, Metallica je stopila v "mainstream" z neverjetno poslušljivim "črnim" albumom Metallica, R.E.M. so izdali dotlej najuspešnejšo ploščo Out of Time, Red Hot Chili Peppers so "scimprali" neverjetni Blood Sugar Sex Magik, Smashing Pumpkins, Hole in Massive Attack so izdali prvenec, Soundgarden so nas opomnili, da velja z njimi resneje računati. In še in še.

icon-expand f FOTO: AP

Z Nirvano, Pearl Jam, Soundgarden je grunge skozi velika vrata stopil v prvi plan. Nirvana je pred tem postregla s prvencem Bleach (1989), ki je bil precej bolj alternativen album, Nevermind pa je bil s producentom Butchem Vigom (kasneje bobnar Garbage), brez dvoma njihov veliki svetovni preboj. Celo tako velik, da je šel njihovemu frontmanu Kurtu Cobainu blazno na živce, sploh pesem Smells Like Teen Spirit, ki je kmalu izginila z njihovega koncertnega repertoarja. A album pravzaprav nima slabe pesmi, pa naj gre za single (In Bloom, Come As You Are, Lithium) ali druge odlične pesmi (Drain You, Something in The Way, Territorial Pissings). Pearl Jam so dali Nirvani primeren protiudarec z albumom Ten, ki je prav tako mojstrovina grunge rocka. Od himnične Alive, precej udarne Even Flow, pretresljive Jeremy ali baladne Oceans, vse na plošči "štima", glas in pojava Eddieja Vedderja pa sta se "zažrla" pod kožo prenekatere najstniške oboževalke.

R.E.M. so na prejšnjih ploščah ponudili celo vrsto hitov, od Orange Crush, Stand, The One I Love ali It's the End of the World (As we know it), a nič ni naredilo takega vtisa kot nabor odličnih pesmi na Out of Time, njihovem sedmem albumu. Losing My Religion je z videospotom vred prejel nagrado za naj video leta na MTV-ju, vsi smo bili Shiny Happy People, skakali na Radio Song, ušel pa jim ni niti grammy za najboljši alternativni album.

U2 so posneli Achtung Baby, ki sta ga sproducirala prekaljena Daniel Lanois in Brian Eno, sicer pa je bilo na njem kup singlov, od The Fly, Mysterious Ways, One pa do Even Better Than The Real Thing in Who's Gonna Ride Your Wild Horses. Tisti, ki s(m)o se v album bolj zakopali, pa smo naravnost oboževali Tryin' to Throw Your Arms Around the World, Ultra Violet (Light My Way) ali Love is Blindness. Zagotovo je plošča ob boku The Joshua Tree eden ustvarjalnih vrhuncev Bona, The Edga, Adama in Larryja.

Metallica je po precej metalsko "zateženi" plošči ...And Justice For All (1988) združila moči s producentom Bobom Rockom, ki jih je popeljal do neverjetnega uspeha, saj so dosegli preboj, da so jih začeli poslušati praktični vsi. Ob prvi ligi pesmi kot so Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Whenever I May Roam in Sad But True, to niti ni blo težko. Nekateri so jim očitali, da so se prodali, a ob več kot dvajset milijonih prodanih izvodih albuma in grammyju, jim je bilo najbrž gladko vseeno. Po drugi strani pa je na albumu dovolj tudi takih pesmi, ki so zadovoljile njihove bolj ortodoksne oboževalce.

icon-expand Prince je izdal izvrstni album Diamonds and Pearls. FOTO: AP

Podoben "šus" so naredili Red Hot Chili Peppers, ki so pred tem nanizali štiri ne pretirano uspešne albume, še najbolj so nase opozorili s prejšnim Mother's Milk (1989), a pesmi, ki so jih ponudili na Blood Sugar Sex Magik so bile enostano popolne. Da je imel vmes prste producent Rick Rubin (Beastie Boys, Johnny Cash, Slayer,...) niti ne preseneča, saj smo si vsi zapomnili energijo in "odštekanost" Give it Away, poetičnost Under The Bridge, Breaking The Girl ali I Could Have Lied ali surovo energijo Suck My Kiss, Mellowship Slinky in B Major ali naslovne pesmi. Kvartet je pokazal, da je vodilni v funky rockanju, ki je tako končno dobil ustrezno priznanje ter trdo prigarano popularnost.

Badmotorfinger je bil že tretji album zasedbe Soundgarden, s katerim so postali bolje prepoznavni, čeprav jih je prava slava čakala šele tri leta kasneje s ploščo Superunknown (1994). Da pa leto 1991 ni bilo večinoma samo leto, ko je grunge dosegel veliki preboj, pa so kajpak poskrbeli Guns N' Roses, in sicer kar z dvema albumoma Use Your Illusion 1 in 2. Komaj smo se po slabe pol leta naposlušali obeh albumov, na katerih je kup noro dobrih pesmi, od You Could Be Mine (porabili so jo v Terminatorju 2), Don't Cry, November Rain, Estranged, Yesterdays, pa do priredb kot sta Knocking on Heaven's Door ali Live and Let Die, že je bilo treba iti na koncert. Kar se nam je izpolnilo 22. maja 1992, ko smo špricali dan pouka na gimnaziji, a videli Gunse v živo na razprodanem stadionu v Budimpešti. Da sta bili predskupini Faith No More in Soundgarden, niti ne gre izgubljati besed. In da je takoj, ko so Axl, Slash, in ostali stopili na oder, začel padati dež, tudi ne.

icon-expand Alter zasedba Pixies je izdala četrti album Trompe le Monde. FOTO: Miro Majcen

Bilo je tudi leto izvrstnih alternativnih izdaj, Pixies so izdali četrti album Trompe le Monde, Smashing Pumpkins so ponudili prvenec Gish, britanski indie prvaki Primal Scream so udarili s Screamadelico, trip hoperji Massive Attack (takrat še s Trickyjem) so nas vrgli na rit s prvencem Blue Lines (se spominjate Unfinished Sympathy ali Safe From Harm?), ki je glasbena popolnost od začetka do konca, bodoča žena Kurta Cobaina Courtney Love je prav tako ponudila prvenec Pretty on the Inside z zasedbo Hole, rejverji zagotovo niso spregledali britanske mojstrovine The White Room zasedbe The KLF, rockerji pa drugega albuma zasedbe Skid Row Slave to the Grind ali plošče Into The Great Wide Open zasedbe Tom Petty & The Heartbreakers.

Seveda ne gre pozabiti na dva velikana pop glasbe, ki sta to leto izdala odlična albuma. Prince je postregel z Diamonds and Pearls, s katerega še zdaj, poleg naslovne skladbe, radi poslušamo Cream ali Get Off, več kot uspešen in neznosno popularen pa je bil tudi Michael Jackson z albumom Dangerous, s katerega so kar "deževali" singli, od Black or White, Remember The Time pa do In The Closet, Who is it?, Give In To Me ter Will You Be There. Da je bilo to leto, ko je bil Jackson na vrhuncu, priča tudi podatek, da je podpisal milijardno pogodbo z založbo Sony. Paula Abdul je prav tako izdala uspešen drugi album Spellbound, s pesmimi kot sta Rush Rush in Promise of a New Day.

Zagotovo pa je bilo leto 1991 tudi leto rapa, saj je izšel kup vplivnih albumov, ki si jih marsikateri oboževalec rad zavrti še dandanes. Prvaki stare šole Public Enemy so napovedovali apokalipso v Apocalypse '91 ... The Enemy Stikes Black, "latino banda" Cypress Hill je izdala hvaljeni istoimenski prvenec, De La Soul so s samoironično poimenovano ploščo De La Soul is Dead pokazali, da je drugi album lahko boljši kot prvi, N.W.A. so zadnje izdihljaje obeležili v Niggaz4Life, saj jih je že pred tem zapustil Ice Cube, ki je izdal že drugi samostojni album Death Certificate in svojim nekdanjim kolegom v N.W.A. posvetil eno najboljših "diss" pesmi vseh časov No Vaseline. Medtem je Ice-T nadaljeval svojo gangsta kariero s četrtim albumom O.G. Original Gangster, v rapu bolje podkovani pa vam znajo povedati, da je bilo to leto, ko je prvenec Breaking Atoms izdala vplivna zasedba Main Source, skupina A Tribe Called Quest pa enega najboljših rap albumov 90. let, Low End Theory, Gang Starr sta izdala odmevno ploščo Step in the Arena itd.

Sploh pa ne gre pozabiti, da se je od zasedbe Digital Underground "osvobojeni" plesalec in občasni raper 2Pac podal na samostojno pot in izdal prvenec 2Pacalypse Now. Pesmi Brenda's Got a Baby, Trapped, I Don't Give a Fuck in Part Time Mutha so samo napovedovale stvari, ki smo jih lahko v naslednjih letih dobili od človeka, ki mi je usoda prekrižala velike načrte v njegovem (pre)kratkem, a zelo plodnem, življenju.

Leto 1991 je bilo tudi leto, ko smo 24. novembra zaradi aidsa izgubili Freddieja Mercuryja, Queen pa so februarja izdali še zadnji album za časa njegovega življenja, impresivno ploščo Innuendo. Trent Reznor je zasedbo Nine Inch Nails ustoličil na sveže nastalem ameriškem alter festivalu Lollapalooza, v ZDA je na prvo mesto lestvic švignila pevka Amy Grant, ki je začela v krščanskem popu, vsi pa poznamo njeno simpatično pesem Baby, Baby.

icon-expand Bryan Adams je postregel z enim najbolj uspešnih singlov vseh časov, balado (Everything I Do) I Do It for You. FOTO: Miro Majcen

Da pa ne pozabimo, se spomnimo še na enega najbolj prodajanih singlov vseh časov, ki je kajpak balada (Everything I Do) I Do It for You kanadskega rockerja Bryana Adamsa. Pesem so uporabili v filmu Robin Hood: Princ tatov s Kevinom Costnerjem, prodali so je več kot petnajst milijonov izvodov, na prvo mesto lestvic pa je menda prilezla v devetnajstih državah. Brez slabe vesti, ali pač, lahko rečemo, da ji je to leto v osladnosti(?) pretiranega predvajanja delala konkurenco edinole Nothing Else Matters Metallice.

In za sam konec se velja spomniti še na en pomemben album leta 1991, in sicer Joyride drugega največjega švedskega izvoznega artikla po zasedbi ABBA, Pera Geesla in Marie Fredriksson, na kratko - Roxette. Izvrsten pop album je poleg naslovne navrgel kup hitov, od Fading like a Flower, The Big L pa do Spending My Time in Church of your Heart. Dvojcu so prisluhnili tako rockerji kot številni drugi, ki jih (še danes) ni sram priznati, da so nekoč poslušali Roxette. O popularnosti in kvaliteti priča tudi podatek, da so albuma prodali več kot enajst milijonov izvodov.

