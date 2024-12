Kaj smo poslušali v 2024?

Domača indie rock zasedba Koala Voice je sredi marca predstavila peti studijski album, ki so ga poimenovali Auf Wiedersehen!. Z njega so predstavili single Late for the Party, The Bigger the City, Tebe imam rajši od drugih, Sonce pomaranča in Kam gre sreča . Fantje in dekle so s turnejo po celotni Sloveniji z bombastičnim zaključkom jeseni v Kinu Šiška pokazali, da ni bojazni, da bi se skregali, razhajali ali kar koli podobnega, na kar morda provokativno nakazuje naslov plošče.

V začetku leta se je poslovil Aco Razbornik , velikan slovenske glasbene produkcije. Leta 1946 rojeni Razbornik se je v slovensko glasbeno zgodovino zapisal kot človek, ki je posnel vrsto kultnih slovenskih albumov. Prvi je bil leta 1973 album Odpotovanja kantavtorja Tomaža Pengova, ki sta ga z improvizirano opremo posnela pri Pengovu doma, menda kar na stranišču. Kot mojster zvoka je sodeloval z največjimi imeni slovenske glasbe, kot so Buldožer, Pankrti, Lačni Franc, Laibach, Siddharta in Big Foot Mama, ter z glasbeniki s področja nekdanje Jugoslavije, kot so Bijelo dugme, Ekatarina Velika, Oliver Dragojević, Arsen Dedić, Josipa Lisac in drugimi.

Mariborski skate punkerji Alo!Stari so natanko na svojo petletnico obstoja predstavili drugi album Sem prii, nič ti neom! , ki je ponudil dvanajst skladb, v katerih so po mariborsko cinični, kritični in neposredno neprizanesljivi. Album so pred navdušenim občinstvom aprila predstavili na velikih koncertih v Ljubljani in Mariboru.

Teo Collori in Momento Cigano so konec aprila praznovali 10-letnico v razprodanem Kinu Šiška, ob bok katere so izdali tudi vinilno ploščo El Paraiso . Igrajo mešanico romske, jazzovske in filmske glasbe, ki pravzaprav ne potrebuje vokala, saj težko vidimo na odru glasbenike, ki bi bili tako srečni, razposajeni in hkrati virtuozni v tem, kar počnejo tako zelo dobro. Poleg Collorija so v zasedbi še Metod Banko (kitara, glas), Matija Krečič na violini, klarinetist Matej Kužel ter kontrabasist Jošt Lampret. "Bistvo naše glasbe je, da naredimo z instrumenti to, kar drugi naredijo z vokalom. Če je besedilo, se glasba prenese v mentalno in razmišljaš o tem, kaj nekdo poje, če pa tega ni, poslušaš in ostaja pesem v srcu," nam je zaupal Collori.

19. aprila je izšla tudi tretja plošča zasedbe AKA Neomi Lepo se svetiš v temi. Na njej so orientalska Bakhantka , žurerska Nočna zver , blagodejno seksi Vroča kopel , sproščujoči Tenis ali bolj čutno obarvani skladbi Vesolje (z Aleksandro Ilijevski) in Težišče (z Gregorjem Strasbergarjem), album pa zaokrožita še Lirski subjekt ter Svetlana . Nevsiljivo privlačen, a hkrati vrhunsko artikuliran in z neverjetnim občutkom oplemeniten vokal Saše Vipotnik je tokrat ozaljšan z minimalistično produkcijo Maria Babojelića, ki po eni strani navdušuje z všečnimi domislicami, po drugi pa postreže z nekaj mogočnimi zaključnimi crescendi, ki posamezne pesmi popeljejo do veličastnih vrhuncev. Zasedba je na dan izida "zmagala" z vrhunskim promocijskim koncertom v Kinu Šiška, konec leta pa postregla še z nekaj manjšimi, bolj ekskluzivnimi koncerti.

Miha Guštin Gušti je po trinajstih letih predstavil četrti samostojni album Ljubezen osvobaja , ki ga zaznamuje moderen urbani pop, saj se je, kot nam je zaupal, zavestno odmaknil od rokenrola. Med drugim na albumu kot gostje sodelujejo tudi Joker Out, Buda iz Elvis Jackson ter Borut Marolt iz Niet. Gušti je nato septembra praznoval 40 let glasbe z gosti in na koncertu Moje sanje, moj planet navdušil napolnjene ljubljanske Križanke.

Blues soul rock zasedba Masharik je (končno) predstavila dolgo pričakovan prvenec Otroci cvetja , ki so ga predstavili z gosti v napolnjenem Kinu Šiška. "To je bil naš prvi samostojni koncert v takem obsegu in lahko rečemo tudi, da smo prvič zares doživeli občutek, ko ljudje pridejo na koncert zaradi tebe, zaradi tvoje glasbe. Od tu naprej bo takih koncertov (upamo) vse več, zato je bil včerajšnji res nekaj posebnega. Ker prvega ne pozabiš nikoli," je koncertne vtise strnila pevka in kitaristka Maša Bogataj s soborci v skupini.

Sredi maja je Stožice obiskal Rod Stewart, ki je v sklopu turneje One Last Time ter prvič in zadnjič nastopil pred slovenskim občinstvom. Uspelo mu je napolniti ljubljanske Stožice, ki so družno z njim prepevale njegove največje hite. Konec maja pa je bil pri nas vnovič glasbeni fenomen Sting, kot so že v mladosti poimenovali 72-letnega Gordona Sumnerja. Pri nas je nastopil četrtič in tretjič v ljubljanskih Stožicah. Njegov izvrstni čistokrvni rokovski trio je ponudil več kot 100-minutno glasbeno poslastico uspešnic iz okoli pol stoletja ustvarjanja.

Sredi junija je je Hrvaško Tvornico na klubskem koncertu obiskal mladi in energični Yungblud, nato je puljsko Areno zavzela Avril Lavigne, julija pa tudi Lenny Kravitz in junaki nove romantike iz 80. in 90. let, Duran Duran. V Velenju je zadnji vikend v avgustu ob jezeru na tisoče oboževalcev prepevalo s Sašo Lošićem, ki je s Plavim Orkestrom preletel bogat nabor njihovih večnih uspešnic, kasneje pa so nastopili še na piranskem Tartinijevem trgu. Za 21. marec 2025 pa so napovedali veliki koncert v Stožicah, ko bo 40-letnica izdaje njihovega prvenca Soldatski bal, ki je še vedno najbolj prodajan debitantski album vseh časov v državah nekdanje Jugoslavije. Loši in bratoma Čeremida se bo pridružil izvirni kitarist Mladen Pavičić Pava. Magnificu je po drami z načrtovanim koncertom v ljubljanskem Tivoliju zadnjega avgusta le uspelo izvesti koncert ob 30-letnici kariere, a ga je imel nazadnje v Stanežičah in ne na prvotno mišljenem prizorišču, v parku Tivoli, kjer ima tudi studio Dom svobode.