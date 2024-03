Kaj vse po Skovino odkrivajo ali skrivajo mestne luči

OGLAS

SKOVA & SKOVANI - Mestne luči

Trnovski poet si dušo lajša ob pogledih na mestne luči. Nekaj razmislekov tu, nekaj občih resic tam, nasmešek na levo, nasmešek na desno, plus kopica prijaznih napotil, navodil in priporočil. Vse lepo in prav ter zato spokojno in, nenazadnje, tudi pohvalno. Načeloma gre za komad, čeravno vključuje precej rapanja, ki je prvenstvo namenjen semi-upočasnjeni peristaltiki odsluženih popevkarkih festivalov, zagotovo pa ne drznemu (hiphopaškemu) odkrivanju dogajanj, ki ji mestne, ne vaške luči osvetljujejo. Najbolj romantičen kvart prestolnice ikonski Klemen Klemen že pred desetletji razglasil za nepopravljivo kriminalno gnezdo, mar ni. Občutno preveč vzorno. P. S. - Režiser spota očitno nima pojma o fuzbalu, auč. Ocena: 4 SELENA GOMEZ - Love On

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Poglej, poglej jo! Tole pa je niti ni tako zelo majhno presenečenje. Opus popevk in popevčic ameriške superzvednice Selene Gomez je zmerno do pretežno (u)bogi. Ta ji je priskrbel izjemno slavo, saj 429 milijonov IG-sledilcev ni malo, očitno res ne. V resnici gre za tretjo najbolj slavno osebnost na planetu in vodilno, med vsemi šou biz prvaki. Gomezova je bila sprva najstniška televizijska in nato vse bolj popevkarska izjemnica, kasneje pa vzornica praktično celotnemu kontingentu zafrustriranih do orto-zafrustriranih mladostnikov zahodnega, to je, recimo-da-res, razvitega sveta. Zakaj? Ker je imela 1001 (hormonski) problem. Zdaj je - privoščim ji, zdaj pa ji res - zaljubljena in srečna. Pa ne le to! Končno so ji znani pisci in producenti namešali spodoben pop komad. V novem spotu je seksi, da te kap. V tednu po objavi tega videa, v katerem je Gomezova očitno videti razpoložena in dobrovoljna, je številno njeni sledilcev, jasno (ni je močnejše od luzerske alijance), zaželo padati! Selena, ti le šibaj disco-pop še naprej! Much Love. Ocena: 4,5 FABIANA PALLADINO - Stay With Me Thorugh The Night

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke

Malce čudno se zdi, da pred albumsko premiero 37-letne angleške glasbenice še kar ni pozabljeno, kakšen groove je vladal v družini ali v gospodinjstvu, v katerem je ta odraščala. Fabiana Palladino je hči najbolj slavnega električnega basista v pop in rock zgodovini. Tisti, ki se še spomnijo basovskih linij iz začetnih uspešnic angleškega pop zvezdnika Paula Younga (s konca osemdesetih), jim zven Fenderjeve fretless basovske kitare v naročju Pina Palladina, takoj spet, in to z glisandom, skoči za ušesa. Stari Palladino je kasneje izvedel fantastično kariero, saj je bodisi v studiih bodisi na odrih podpiral največje svetovne glasbene mastadonte (Eric Clapton, Elton John, The Who, Phil Collins, Tina Turner, José James, D'Angelo, Adele, Ed Sheeran itd.). Fabianin brat Rocco je prav tako basist, trenutno delujoč v londonskem krožku enega najboljši džezovskih bobnarjev Yussefa Dayesa. Foter Pino in Rocco sodelujeta tudi na prihajajočem Fabianinem celournem delu. Tega pa pa najavlja sijajna smokey-funk-pop uspešnica Stay With Me Thought New Night. Marsikdo bi ob tej problematiziral predpono uspšenica. Fabianih hit to seveda ni. Kaj je razlog temu? Pričujoči komad je pač preveč cool ter preveč kakovostno posnet in izveden, da bi njegovo pieteto skrunili s pojmom uspešnica, ki naj kar ostane v rezervaciji za kaj bolj banalnega. No ja. Vsekakor samo za zelo resne glasbene sladokusce. Ocena: 5 THAT MEXICAN OT FT. DABABY - Point Em Out

icon-food-cookie Za ogled moraš omogočiti piškotke družbenih omrežij! Omogoči piškotke