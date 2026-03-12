Kaj (zaenkrat) pravijo evrovizijske stavnice?

Znani so predstavniki vseh 35 držav na letošnji Evroviziji, kjer Slovenija zaradi bojkota ne bo sodelovala. Kljub temu da nas do tekmovanja ločita še dva meseca, je dogajanje na evrovizijskih stavnicah že zelo vroče. Trenutno najbolje kaže Finski in violinistki Lindi Lampenius ter pevcu Petu Parkkonenu . Na drugem mestu sledi Francija s pevko Monroe , tretje mesto pa trenutno zaseda Danska in pevec Søren Torpegaard Lund .

V prvi deseterici so še Grčija, Avstralija, Izrael, Švedska, Češka, Ukrajina in Ciper. Naši zahodni sosedi Italijani so trenutno na 11. mestu. Na dnu stavnic so zaenkrat Črna Gora, Estonija in Albanija. Luksemburg, ki ga letos zastopa Slovenka Eva Marija, pa je trenutno na 16. mestu. Slabo kaže tudi gostiteljem Avstrijcem, ki so trenutno na 32. mestu.

Jubilejna 70. Evrovizija, ki bo letos potekala na sosednjem Dunaju, že nekaj mesecev buri duhove. Evropska radiodifuzna zveza je decembra lani razburila z odločitvijo, da Izrael lahko nastopi, čemur je sledil bojkot Nizozemske, Španije, Islandije, Irske in Slovenije.