Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Kaj (zaenkrat) pravijo evrovizijske stavnice?

Dunaj, 12. 03. 2026 10.27 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
E.M.
Linda Lampenius in Pete Parkkonen

Čez točno dva meseca se bo na Dunaju odvilo jubilejno 70. tekmovanje za Pesem Evrovizije. Kaj pravijo prve napovedi? Kdo vodi v bitki za kristalni mikrofon? Komu stavnice zaenkrat kažejo najslabše in kje se nahaja Luksemburg, ki ga bo letos zastopala Slovenka Eva Marija?

Znani so predstavniki vseh 35 držav na letošnji Evroviziji, kjer Slovenija zaradi bojkota ne bo sodelovala. Kljub temu da nas do tekmovanja ločita še dva meseca, je dogajanje na evrovizijskih stavnicah že zelo vroče. Trenutno najbolje kaže Finski in violinistki Lindi Lampenius ter pevcu Petu Parkkonenu. Na drugem mestu sledi Francija s pevko Monroe, tretje mesto pa trenutno zaseda Danska in pevec Søren Torpegaard Lund.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V prvi deseterici so še Grčija, Avstralija, Izrael, Švedska, Češka, Ukrajina in Ciper. Naši zahodni sosedi Italijani so trenutno na 11. mestu. Na dnu stavnic so zaenkrat Črna Gora, Estonija in Albanija. Luksemburg, ki ga letos zastopa Slovenka Eva Marija, pa je trenutno na 16. mestu. Slabo kaže tudi gostiteljem Avstrijcem, ki so trenutno na 32. mestu.

Jubilejna 70. Evrovizija, ki bo letos potekala na sosednjem Dunaju, že nekaj mesecev buri duhove. Evropska radiodifuzna zveza je decembra lani razburila z odločitvijo, da Izrael lahko nastopi, čemur je sledil bojkot Nizozemske, Španije, Islandije, Irske in Slovenije.

Pred dnevi je v povezavi z največjim glasbenim tekmovanjem razburila še ena vest. Generalni direktor avstrijske javne radiotelevizije ORF Roland Weissmann je, potem ko so se v javnosti pojavile obtožbe o spolnem nadlegovanju nekdanje sodelavke, odstopil s položaja.

Preberi še Škandal pred Evrovizijo: direktor ORF odstopil zaradi obtožb spolnega nadlegovanja

Čeprav je očitke zanikal, je ocenil, da je odstop v "najboljšem interesu organizacije", saj se je želel izogniti nadaljnjemu škodovanju ugleda ORF, v času, ko je ta pod svetovnim drobnogledom javnosti in pred velikim gostovanjem glasbenega tekmovanja.

evrovizija stavnice izrael dunaj finska

Maraaya o koncu sveta: Želela bi biti z ljudmi, ki jih imava najraje

  • Bauhaus - naslovna slika
  • Bauhaus - bencinski prekopalnik
  • Bauhaus - razvlažilnik zraka
  • Bauhaus - markiza
  • Bauhaus - kotna tuš kabina
  • Bauhaus - visoka greda
  • Bauhaus - prezračevalnik trate
  • Bauhaus - robotska kosilnica
  • Bauhaus - zemlja za trato
  • Bauhaus - vrtni set
  • Bauhaus - žar
  • Bauhaus - prekucnik
  • Bauhaus - paviljon
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Drama v porodnišnici: Starša sama pomagala na svet otroku s popkovino okoli vratu
Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer
Robert De Niro javno podprl svojo transspolno hčer
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Družine po Sloveniji obsedene s tem kvizom – poskusite še vi!
Osbourne hčerki dal ime, ki spominja na legendarnega očeta
Osbourne hčerki dal ime, ki spominja na legendarnega očeta
zadovoljna
Portal
Kdo je lepa igralka, o kateri trenutno govorijo vsi?
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Slovenski igralec je spet zaljubljen, to je njegova izbranka
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Pri 75 letih izvaja reformer pilates, kot da bi bila stara 20
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
Spoznajte našega najboljšega smučarskega skakalca
vizita
Portal
Pomladni 'detoks' brez stradanja: jedi, ki pomagajo telesu in nas nasitijo
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Naravna pomoč pri vnetju, artritisu in depresiji
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Modrice pri fantku razkrile levkemijo
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
Znate govoriti samo še v dvojini? Morda ste odvisni od odnosa
cekin
Portal
Do kdaj mora biti izplačan regres?
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Pristna in poceni Italija na dosegu roke: ugodne cene in brez gneče
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Prihranki 2026: globalni trendi, ki določajo finančno prihodnost gospodinjstev
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
Najbolj zahtevni šefi: trije znaki, s katerimi je najtežje delati
moskisvet
Portal
Ronaldova Georgina zaradi konflikta odletela v Madrid
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Ko partner pridobi kilograme: kako se spoprijeti z izgubo privlačnosti v razmerju?
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Sladico, ki deluje kot afrodizijak naj bi izumil lastnik bordela
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
Gordon Ramsay iskreno: 'Ne znam se ustaviti. Ne znam se sprostiti.'
dominvrt
Portal
Berivka: solata, ki jo sadimo zgodaj spomladi
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Madeži kave in čaja v skodelicah? Preprosti triki, kako se jih znebiti
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Kdaj spomladi gnojiti trato?
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
Trik, s katerim bo vzglavnik spet bel in dišeč
okusno
Portal
Skrivna sestavina za okusen riž, ki se ne lepi
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Je piščanec vedno suh in pust? Izognite se tej pogosti napaki
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
Enostavni recepti za večerjo, ko je za vami dolg in naporen dan
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
'Lažni' cheesecake, za katerega potrebujete samo štiri sestavine
voyo
Portal
Pretekla življenja
Kmetija
Kmetija
Formula 1: VN Kitajske
Formula 1: VN Kitajske
Nikjer posebej
Nikjer posebej
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1564