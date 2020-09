Ob izteku poletja se organizatorji dogodkov, ki so do zdaj ob vseh omejitvah večinoma potekali na prostem, sprašujejo, kako se bomo družili jeseni in pozimi? Kaj mraz in vlaga pomenita za varnost in zdravje obiskovalcev dogodkov? Ali NIJZ v takšnih okoliščinah raje priporoča druženja v notranjih prostorih?