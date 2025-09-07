Kako dobro gresta skupaj tango in balet?

Tango je nastal pred skoraj tremi desetletji in še danes velja za družbeni fenomen. Kot pove plesalec Ionut Dinica, gresta tango in balet zelo dobro skupaj. "Tango in balet sta si zelo podobna, saj oba nagovarjata naša čustva," je dejal. "Je lepa predstava, ki je tudi zelo sporočilna in pomembna za mariborsko zgodovino, še posebej ko govorimo o teatru," pa je dodala plesalka Katarina de Meneses.

Balet pod zvezdami se sliši sanjsko za gledalce, a predstavlja določen izziv za plesalce. "Na nek način je težje. Vajeni smo gledališča, naše cone udobja. A hkrati je zaradi tega okolja veliko bolj posebno - hiše so lepe, okolica, ljudje ... Vidimo veliko več ljudi, kot če smo v gledališču," je dodala de Meneses.

Koreograf Edward Clug je ob tem povedal, da koreografija govori o odnosih in potrebi po stiku in dotiku. "Hkrati je zelo čustven, se razume, predvsem zaradi glasbe, ki je emotivna," je še povedal Clug.