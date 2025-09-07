Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Glasba

Kako dobro gresta skupaj tango in balet?

Maribor, 07. 09. 2025 14.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Anastasija Jović , R. M.
Komentarji
0

Na Glavnem trgu v Mariboru se je sinoči zbralo več sto ljudi. Privabila jih je že tretja edicija Baleta pod zvezdami - tokrat kultna koreografija Edwarda Cluga Tango. Kako dobro gresta skupaj vročekrvni tango in tehnično dovršeni balet?

Tango je nastal pred skoraj tremi desetletji in še danes velja za družbeni fenomen. Kot pove plesalec Ionut Dinica, gresta tango in balet zelo dobro skupaj. "Tango in balet sta si zelo podobna, saj oba nagovarjata naša čustva," je dejal. "Je lepa predstava, ki je tudi zelo sporočilna in pomembna za mariborsko zgodovino, še posebej ko govorimo o teatru," pa je dodala plesalka Katarina de Meneses.

Balet pod zvezdami se sliši sanjsko za gledalce, a predstavlja določen izziv za plesalce. "Na nek način je težje. Vajeni smo gledališča, naše cone udobja. A hkrati je zaradi tega okolja veliko bolj posebno - hiše so lepe, okolica, ljudje ... Vidimo veliko več ljudi, kot če smo v gledališču," je dodala de Meneses.

Koreograf Edward Clug je ob tem povedal, da koreografija govori o odnosih in potrebi po stiku in dotiku. "Hkrati je zelo čustven, se razume, predvsem zaradi glasbe, ki je emotivna," je še povedal Clug.

balet pod zvezdami tango balet maribor
Naslednji članek

Sladka melodičnost rešuje duet Royel Otis

SORODNI ČLANKI

Edward Clug na glasbeno podlago Radiohead ustvaril sodobno baletno predstavo

Romeo in Julija v soju zvezd na mariborskem Glavnem trgu

Predstava Spartak od plesalcev zahteva nadčloveško fizično pripravljenost

Že premierna predstava Spartak navdušila, zaslužili so si stoječe ovacije

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215