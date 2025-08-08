Kako je biti član ekipe Nine Pušlar?

Tokrat ga je v svoje vrste sprejela ena in edina Nina Pušlar. Sprva si ga je zamislila na klaviaturah, a se je hitro izkazalo, da ima Aleksander bolj kitarski karakter - in to ravno na velikem odru v Završnici, pred množico, ki je od prvega tona dihala z bendom. Kako se je znašel?
Čeprav je preteklo že nekaj časa, odkar sta se na zadnje srečala, se Nina, ki letos praznuje 20 let glasbene kariere, našega voditelja spominja s pozitivnim odnosom, za nekaj dni pa ga je sprejela tudi v svojo ekipo.
"Si pripravljen? Dihaš?" ga je vprašala ob prvem obisku Matjaža Vlašiča, človeka, ki je napisal kar nekaj uspešnic in jim dal občutek večnosti.
"Ko Matjaž samo na klavir zaigra kakšne demo posnetke, ko še sploh ni besedila in poje v nekem izmišljenem jeziku, te 'našuta'," je občutek, ko prvič sliši pesmi, ki jih zanjo napiše Vlašič, opisala pevka, našemu novinarju pa je kmalu postalo jasno, kaj je s tem mislila.
"Ne maramo nepristnosti. Že vsak nov, ki pride, se mora imeti po naravni poti dobro," pa je sodelovanje v ekipi opisal Vlašič.
Aleksander je spoznal tudi preostale člane, Nina pa se je odločila, da bi se morda novinar bolje kot na klaviaturah znašel na kitari. Vsaj na koncertu, kjer je stopil z njo na oder. Še preden je šlo zares, pa mu je pevka dala nasvet: "Ti samo nežno. Delaj se, da igraš."
Občinstvo je kmalu napolnilo prizorišče, skupina pa je bila pripravljena na nastop. Vzdušje je bilo pravo, naš novinar pa s svojim nastopom ni pokvaril njihovega razpoloženja, zato ga je Nina na koncu povabila: "Pa pridi še kdaj!"
