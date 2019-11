Kako je rock 'n' roll pomagal zrušiti berlinski zid

Po koncu druge svetovne vojne so si Združene države Amerike, Sovjetska zveza, Združeno kraljestvo in Francija razdelili Nemčijo in Berlin, glavno mesto nekdanjega nemškega rajha. Mejo med Zahodno in Vzhodno Nemčijo so sprva nadzirali le policisti, pozneje pa so na vzhodni strani postavili ograjo, tej je v Berlinu sledil zid, ki je razdvajal ne le mesto, ampak tudi družine in prijatelje.

Čeprav so z zidom želeli preprečiti vpliv Zahoda, so ljudje na vzhodni strani vedno našli dovolj iskric, ki so jih gnale naprej. Opeke so mogoče zastirale pogled na 'svobodo', toda iznajdljivost ljudi je bila močnejša kot kup opek in betona. Ena od gonilnih sil je bila tudi glasba, univerzalni jezik upora, jeze in želje po več.

Že pesnik, glasbenik in intelektualec Wolf Biermann, človek, za katerega mnogi menijo, da je dal povod za padec berlinskega zidu, je s svojo uporno liriko s prstom pokazal na aktualno dogajanje. Zaradi svojih pesmi, ki so jih mnogi znali na pamet – na obeh straneh Nemčije, je imel 12 let prepoved javnega nastopanja. Njegova pesem Ermutigung paje postala neuradna himna Vzhodnih Nemcev, ki so si želeli sprememb.