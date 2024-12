Kako je slišati Šank Rock v bolj romantični različici?

Z njim se je strinjal tudi Aleš Uranjek. "Naše balade bodo v Cankarjevem domu dobile novo dimenzijo, še bolj bodo romantične, kot so sicer," je poudaril, Bor pa je dodal: "Če poskrbiš za prave klasične hite, lahko funkcionirajo v vseh zvrsteh." Posebno noto so celotnem koncertu dodale violinistke in ostali nastopajoči. "Akustičnost sama po sebi ima neko intimo in žlahtnost. Vsaj sama jo tako čutim in tako dojemam tudi njihov koncert. Inteziteta med občinstvom in nastopajočimi je močnejša in to zahteva od občinstva nekoliko več pozornosti. A v resnici so fantje rockerji," pa je zaupala ena od violinistk in dodala, da ženske doprinesejo del mehkobe k celotni zgodbi.