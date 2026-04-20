Glasba

Kako je videti zabava v zapuščeni mariborski livarni?

Maribor, 20. 04. 2026 20.22 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Kako je videti zabava v zapuščeni mariborski livarni?

Skupina Laibach je svoj koncert v velenjskem rudniku leta 2012 izvedla kar 200 metrov pod zemljo, vrh hriba Cerje pa je bil ob praznovanju evropske prestolnice kulture obeh Goric prizorišče glasbeno-plesnega spektakla. POP Promenada v Železniškem muzeju med starinskimi lokomotivami in vagoni? Zakaj pa ne. Pretekli vikend pa je povsem na novo zaživela industrijska hala v Mariboru. Zakaj?

Med sprehajanjem po opuščenih prostorih nekdanje mariborske livarne si je težko predstavljati, da bo le nekaj ur kasneje v tem prostoru potekala divja zabava v ritmih elektronske glasbe. V štajerski prestolnici sta nekdanji nogometni reprezentant Rene Krhin in DJ Galij Vračun zaradi pomanjkanja kakovostnih elektronskih dogodkov ustvarila koncept zabav Skrivalnice. Sprva le za znance in prijatelje, z njimi sta komunicirala prek družbenih omrežij in hitro dosegla visoko viralnost:

"Elektronska scena v Sloveniji ni ravno na visoki ravni, ker nimamo primernih klubov. Takšni prostori so res dobre alternative," nam je zaupal Vračun, Krhin pa dodal: "Ko prijatelji, ki poslušajo yugo pop/rock, narodnjake ali pa vsak dan po radiu iste pesmi, pridejo sem, rečejo, da prinašamo svežino, četudi to ni nekaj, kar poslušajo."

Če je nekaj skrivnostno in do vstopnic ne more priti vsakdo - prav to je bil odličen recept za širjenje nabora obiskovalcev in vse večjih prizorišč. "Sem ne prideš kar tako, če pa te nekdo povabi, pa točno ne veš, kam greš, to pa je zanimivo," je povedala podjetnica in vplivnica Tara Zupančič. "Vedno nastane dober žur, ki ga v Mariboru navadno še nisem zasledila," pa je dodala finalistka Talentov Tamia Šeme.

Organizatorja se zavedata, da je zanimanje ravno zaradi skrivnostnosti veliko, a poudarjata, da cilj ni izključevanje na podlagi povezav ali številk na družbenih omrežjih. "Namen ni status, namen je bil, da sva si naredila neko osnovo družbe, ki še sedaj hodi na Skrivalnice. Cilj nama je, da na najine dogodke privabljala didžeje iz vsega sveta." V katerem slovenskem mestu se bodo odvile naslednje Skrivalnice, zaenkrat ostaja skrivnost.

Skrivalnice zabava maribor livarna

Skupina Zvita feltna praznuje 20 let: V prvi vrsti smo prijatelji

Znana Slovenca objavila nove družinske fotografije
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Biološke ure ni mogoče ustaviti. Kaj se dogaja s plodnostjo po 35. letu?
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Če si mama, potrebuješ točno te superge
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Darila za krst, obhajilo in birmo: kaj podariti?
Schumacher se bo poročil s svojim izbrancem
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
10 paž frizur, ki bodo hit v letu 2026
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Tako sta Kaja in Karlo preživela vikend
Svojih sivih las ne skriva več
Svojih sivih las ne skriva več
Pod nedolžno bolečino v prsih odkrili več kot 20 tumorjev
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Družina, ki je s svojim mlekom pristala med 'legendarnih 12'
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Tiha vnetja: kako jih prepoznati in zakaj so povezana z utrujenostjo, kožo in telesno težo
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Zakaj je hoja vaša rešitev za znižanje stresa
Hišo, ki je široka le dva koraka, prodajajo za 1,37 milijona evrov
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Izplačila iz Prvega pokojninskega sklada: ali so obdavčena?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Bo tudi Flik pomagal Evropi zmanjšati plačilno odvisnost od ZDA?
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Slovenca, ki zaposlujeta invalide in rešujeta vprašanje viška hrane
Zvezdnica v črnem usnju: trenutek, ki je dvignil temperaturo
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Najvišji ljudje na svetu niso Nizozemci: rekord drži Balkan
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Adijo, ikona devetdesetih: Umrl igralec iz Vesoljskih bojevnikov
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Nenavaden znak, da vam primanjkuje železa
Delovna akcija: prenova Društva Hospic
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
5 preprostih idej, ki vaš dom spremenijo v enem popoldnevu
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Tako bodo narcise bujno cvetele: ključni korak, ki ga ne smete izpustiti
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Največje napake pri urejanju balkona: preverite, ali jih delate tudi vi
Skuhaj enkrat, jej različno: 3 ideje iz istih sestavin
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Zdrav puding, ki navdušuje splet
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Najhitrejša sladica: pripravljena v 5 minutah in brez kompliciranja
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Priljubljena jed, ki se ji Nuška Drašček ne more upreti
Kmetija
Sanje grofov
Sanje grofov
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Delovna akcija
Delovna akcija
