Kako je videti zabava v zapuščeni mariborski livarni?

Med sprehajanjem po opuščenih prostorih nekdanje mariborske livarne si je težko predstavljati, da bo le nekaj ur kasneje v tem prostoru potekala divja zabava v ritmih elektronske glasbe. V štajerski prestolnici sta nekdanji nogometni reprezentant Rene Krhin in DJ Galij Vračun zaradi pomanjkanja kakovostnih elektronskih dogodkov ustvarila koncept zabav Skrivalnice. Sprva le za znance in prijatelje, z njimi sta komunicirala prek družbenih omrežij in hitro dosegla visoko viralnost:
"Elektronska scena v Sloveniji ni ravno na visoki ravni, ker nimamo primernih klubov. Takšni prostori so res dobre alternative," nam je zaupal Vračun, Krhin pa dodal: "Ko prijatelji, ki poslušajo yugo pop/rock, narodnjake ali pa vsak dan po radiu iste pesmi, pridejo sem, rečejo, da prinašamo svežino, četudi to ni nekaj, kar poslušajo."
Če je nekaj skrivnostno in do vstopnic ne more priti vsakdo - prav to je bil odličen recept za širjenje nabora obiskovalcev in vse večjih prizorišč. "Sem ne prideš kar tako, če pa te nekdo povabi, pa točno ne veš, kam greš, to pa je zanimivo," je povedala podjetnica in vplivnica Tara Zupančič. "Vedno nastane dober žur, ki ga v Mariboru navadno še nisem zasledila," pa je dodala finalistka Talentov Tamia Šeme.
Organizatorja se zavedata, da je zanimanje ravno zaradi skrivnostnosti veliko, a poudarjata, da cilj ni izključevanje na podlagi povezav ali številk na družbenih omrežjih. "Namen ni status, namen je bil, da sva si naredila neko osnovo družbe, ki še sedaj hodi na Skrivalnice. Cilj nama je, da na najine dogodke privabljala didžeje iz vsega sveta." V katerem slovenskem mestu se bodo odvile naslednje Skrivalnice, zaenkrat ostaja skrivnost.
