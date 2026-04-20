Kako je videti zabava v zapuščeni mariborski livarni?

Med sprehajanjem po opuščenih prostorih nekdanje mariborske livarne si je težko predstavljati, da bo le nekaj ur kasneje v tem prostoru potekala divja zabava v ritmih elektronske glasbe. V štajerski prestolnici sta nekdanji nogometni reprezentant Rene Krhin in DJ Galij Vračun zaradi pomanjkanja kakovostnih elektronskih dogodkov ustvarila koncept zabav Skrivalnice. Sprva le za znance in prijatelje, z njimi sta komunicirala prek družbenih omrežij in hitro dosegla visoko viralnost:

"Elektronska scena v Sloveniji ni ravno na visoki ravni, ker nimamo primernih klubov. Takšni prostori so res dobre alternative," nam je zaupal Vračun, Krhin pa dodal: "Ko prijatelji, ki poslušajo yugo pop/rock, narodnjake ali pa vsak dan po radiu iste pesmi, pridejo sem, rečejo, da prinašamo svežino, četudi to ni nekaj, kar poslušajo."