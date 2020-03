Kako lahko pandemija vpliva na glasbeno industrijo v letošnjem letu?

V svetu se je to zgodilo tudi s teksaškim festivalom South By Southwest, ki je bil odpovedan v zadnjem trenutku, pokazalo pa se je, da bodo posledice koronavirusa hujše, kot se je sprva predvidevalo ali sploh zdelo mogoče. Austinu je festival lani prinesel skoraj tristo milijonov evrov, letos pa so morali zaradi nepredvidenega izbruha virusa celo odpuščati zaposlene pri festivalu, da izgube ne bi bile še večje. Veliko festivalov je prestavljenih, tudi Ultra v Miamiju, Coachella v Kaliforniji, ki bi se morala začeti 10. aprila, a so jo prestavili na oktober, ob tem pa naj bi nastala milijardna finančna luknja.

Virus covid-19 je povzročil nepričakovano paniko in negotovost, ob kateri se je moč zamisliti. Dan za dnem smo namreč priče novim odpovedim, prepovedim in kruti realnosti nekaterih koncertnih prizorišč, ki bodo, tudi v Sloveniji, ostala zaprta do preklica.

Koncertni gigant Live Nation je že naročil, da se večino turnej, ki so se trenutno odvijale v ZDA in po Evropi, odpove oz. prestavi zaradi globalne pandemije. Prav tako so naročili svojim uslužbencem, da naj delajo od doma. Live Nation naj bi tako situacijo ocenil v začetku aprila z namenom, da se turneje vrnejo na ustaljene tirnice v maju ali juniju. Med turnejami, ki so jih ukrepi prizadeli, so turneje izvajalcev kot so Billie Eilish, Rage Against The Machine, Cher, Kiss, Post Malone, Tool, Lynyrd Skynyrd in številnih drugih.

Tudi po Evropi so vedno strožji ukrepi glede virusa in vedno več je odpovedi koncertov. V Franciji, Švici in Nemčiji, kjer je po nekaj tisoč okuženih, so prepovedana zbiranja nad tisoč ljudi, tudi na Poljskem so omejili vse množične dogodke, Češka pa je uvedla ukrep enak kot v Sloveniji, kjer se lahko zbere kvečjemu do sto ljudi. Samo vprašanje pa je, kakšen bo resničen vpliv oz. škoda zaradi virusa na globalni, več kot 50-milijardni glasbeni posel.

Seveda je postalo precej tvegano napovedovati, kaj se bo v resnici dogajalo in zgodilo, saj se situacija spreminja iz dneva v dan. Seveda pa odpovedi pomenijo takojšnje izgube za vpletene izvajalce in skupine, da so se nekateri oboževalci že zganili in zagnali spletne kampanje za zbiranje denarne pomoči za njihove glasbene idole, ki so morali odpovedati koncerte. Ukrepi so bili potrebni, sicer pa se je ob nekaterih izpeljanih dogodkih, ki so bili v prehodnem času, četudi pod določenimi ukrepi, tudi v Sloveniji, ves čas v zraku grožnja okužbe in negotovosti.

"Pretirana panika ni nikoli v redu, je pa glede na razmere v Italiji zagotovo treba upoštevati navodila in biti pazljiv. Ukrepali smo skladno z navodili pristojnih ustanov, imeli smo razkužila za roke na vhodu ter razkužila za grlo. Na dan koncerta je bilo precej nejasnosti med obiskovalci, nekateri pa so tudi odpovedali prihod. Kljub temu je bil Orto bar poln," je ob bok uspešno izpeljanem petem Dnevu rock žena 8. marca v Ljubljani dejala organizatorka in članica zasedbe Hellcats, Saša Zagorc.

Elektronska zasedba Torul bi 14. marca morala gostovati na festivalu E-tropolis v nemškem Oberhausnu, kjer so bili glavni tudi velikani elektro scene, kot so Front 242 in Covenant, a so festival zdaj prestavili na 20. junij. Štajerski veseljaki Happy Ol' McWeasel so med drugim morali med 13. in 17. marcem odpovedati štiri koncerte na Češkem.

A nekateri v koronavirusu vidijo "generalko v soočanju s prihodnjimi pandemijami" oz. tudi izziv, čas, ko se lahko v miru ustvarja in počaka, da vsa zadeva mine. "Trenutni izbruh bi morali vzeti kot generalko, ki nam bo razkrila šibke točke oz. napačne reakcije v soočanju z prihodnjimi pandemijami. Razkrila se bo nesposobnost, okostenelost in koruptivnost določenih delov državnega in evropskega aparata, kot tudi naš odziv na nastalo situacijo. Od nas je odvisno, ali se bomo iz videnega kaj naučili, zahtevali spremembe in izboljšave. Prijatelji glasbeniki lahko ta prisilen zapik izkoristimo za kreacijo novih mojstrovin, medtem ko lahko preostanek populacije pospešeno dela na dvigu natalitete in čaka na naše nastope. Žur bomo vsekakor nadoknadili," je na Facebooku odmevno zapisal glasbeni producent Dejan Radičević – Daisy.