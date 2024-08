Kako naj ti dopovem, da ima Blaž Mencinger nov superhitič

OGLAS

BLAŽ MENCINGER – Kako naj ti povem?

Zaradi prikupnosti in precejšnje vsebnosti dixieja in še večje blue-eye-soula ljubljanski kantavtor svoje songe še vedno imenuje kar pesmice. Toda upravičeno samozavestni Blaž Mencinger ve, da tudi iz drobnih harmonskih kompletov in preprostih ritmov ter vsakdanjih prizorov ali občutij zmore sestaviti marsikatero sladko veličastnost. Mencingerjevemu svežemu hitiču pri tem močno pomaga produkcijski kalejdoskop, v katerem se najde tudi precej diskretno dodatnih elektronskih zvokov; še zlasti pa pomaga čudovit video spot. Zgodba in režija tega, pa seveda tudi igra glavnih protagonistov, je občutno bolj mamljiva kot kateri koli podoben poskus, izveden pri nas, in to v kar krepkem časovnem obdobju. Kako naj ti dopovem, da je tole uspešnica in pol? Ocena: 5 PROPAGANDA – They Call Me Nocebo

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Z izjemnimi hiti Dr. Mabuse, Duel n P:Machinery se je düsseldorfska ekipa Propaganda v zgodnjih osemdesetih hitro prebila na evropski pop vrh. Nad sopotniki naših Videosex je bdela slovita londonska založba ZTT, domačija tudi bendu Frankie Goes to Hollywood, kombu Art Of Noise ter začetni pristan Seala in ključna izdajateljska znamka pri vzponu Grace Jones. Zdaj so Propaganda (spet) nazaj, pri čemer je ustanovna članica Claudia Brücken pred nekaj sezonami nastopila kot xPropaganda, Michael Mertens, druga polovica izvornega avtorskega para, pa se je skupaj z Ralfom Dröperjem reaktiviral po poldrugem desetletju. Kot vokalistko sta veterana angažirala mlado (in obvezno plavolaso) angleško pevko Thunder Bae. Song, ki napoveduje oktobrski albumski izid, plaho res spomni na zlate čase Propagande, toda nekdanje karizme ikon za zdaj še ne zaznavam. Ocena: 4 ISAIAH FALLS – Florida Baby

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Pevec in avtor podobnih ultranežnih soul pripovedk postaja vse bolj priljubljen. Floridčan je že predstavil tudi debitantski album Drugs n'Lullabies. To pomeni, da imajo liki kot PartyNextDoor, Brent Faiyaz ter Angleža Sampha in James Blake solidno konkurenco, solidno navkljub Isaiahovi skoraj neverjetno visoki in na prvi posluh neizmerno krhki vokalni legi. Morda pa Isaiah Falls z umetelnostjo dvorjenja s tem prizanesljivim registrom resnično uspe. In se obenem v svojih rimah morda povsem ogne razpasenemu seksizmu ter istovrstnim zbadljivkam in žaljivkam. Ocena: 4 MEHANIKA – Astronaut