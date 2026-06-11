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Kako najstnika odlepiti od zaslona in mu vrniti veselje do ustvarjanja?

Ljubljana, 11. 06. 2026 00.01 pred 15 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
P.R.
COVER FOTO 24UR POK26

Spoznajte recept za aktivne počitnice na poletnem orkestrskem kampu, kjer mladi skozi glasbo gradijo samozavest in nastopijo z Leopoldom I.

Sodobno poletje starše pogosto postavlja pred isto dilemo. Kako najstnika med počitnicami ločiti od neskončnega brskanja po družbenih omrežjih in ga motivirati za nekaj koristnega? Brezciljno preživljanje prostih dni pred zasloni namreč hitro vodi v izolacijo in dolgčas, medtem ko si starši želijo, da bi njihovi otroci prosti čas izkoristili za osebnostno rast in druženje v resničnem svetu.

POK26 SKUPINSKO DELO IN SIMFONIČNI ORKESTER

Kako najstnika aktivirati skozi tisto, kar ima že rad?

Rešitev se skriva v preprosti resnici: mlade moramo aktivirati skozi njihovo lastno strast. Če vaš otrok že igra instrument ali rad poje, je prav glasba ključ, ki ga lahko potegne iz digitalnega sveta. Ko mlad človek svojo energijo usmeri v ustvarjanje zvoka, namesto v opazovanje tujih življenj na zaslonu, se zgodi pomemben premik.

Glasbeno izobraževanje dokazano izboljšuje kognitivne sposobnosti, krepi disciplino in ponuja varen prostor za izražanje najstniških čustev. Še pomembneje pa je delo v skupini, ko igrajo v orkestru ali pojejo v zboru, se otroci učijo timskega dela in prevzemanja odgovornosti za skupni uspeh.

Največja dodana vrednost, ki jo prinaša kakovosten poletni orkestrski kamp, pa je skupnost. Tukaj mladostniki končno najdejo svoje ljudi, vrstnike iz vse Slovenije, ki delijo popolnoma enake interese, s čimer se osamljenost hitro razblini v nepozabna poletna prijateljstva.

POK26

POK26: Živ in dinamičen poletni orkestrski kamp

Pozabite na suhoparne lekcije. Letošnji kamp Slovenski mladinski orkester organizira kot izjemno dinamično izkušnjo pod imenom POK26, ki bo potekala od 17. do 24. avgusta. Program je zasnovan tako, da prepleta intenzivno delo z vrhunskimi mentorji ter zabavne in kreativne delavnice v varnem zavetju Zavoda sv. Stanislava v Ljubljani.

Starši lahko svojega mladega glasbenika brez skrbi prepustite izkušenim pedagoškim vodjem in animatorjem, ki zagotavljajo celovito oskrbo. Za otroke je to priložnost za samostojnost, povezovanje, druženje za vas pa jamstvo, da so v najboljših rokah.

PR: VRSTNIKI IN SKUPINI INTERESI

"Waw" efekt, ki bo prepričal tudi najstnike: Koncert z Leopoldom I.

Da ima projekt pravi sodobni pridih in tisti nujni "cool faktor", ki bo premagal najstniški odpor, skrbijo posebni gostje. Mladi glasbeniki in pevci namreč ne bodo vadili le zaprti med štirimi stenami. Letošnja rdeča nit, ki jo raziskuje ta poletni glasbeni kamp, je "Moč besede", vrhunec celotnega tedna pa bo pravi, profesionalni koncert na velikem odru v Slovenski filharmoniji, 23. 8. 2026 ob 19.30 uri, kjer bodo mladi stopili na sceno skupaj s priljubljenim raperjem Leopoldom I.

Sodelovanje z umetnikom, ki skozi rap odpira kompleksne družbene teme, omogoča mladim, da ustvarjajo nekaj aktualnega in velikega. Občutek, ko po enem tednu trdega dela stopiš pod profesionalne luči pred polno dvorano in požanješ glasen aplavz, bo pustil neizbrisen pečat na otrokovi samozavesti.

"Ko se mlad človek zlije z energijo orkestra in začuti moč skupnega nastopa na velikem odru, se njegova samozavest popolnoma transformira. POK26 ni le kamp, je odskočna deska za življenje, kjer mladi prepoznajo svojo lastno vrednost in odgovornost znotraj skupnosti," poudarjajo organizatorji kampa.

Izberite ustrezen paket in prijavite svojega otroka

Ker se želijo organizatorji popolnoma prilagoditi logističnim potrebam vsake družine, so na voljo različne možnosti udeležbe. Na uradni spletni strani lahko starši izbirate med dvema paketoma – paketom "Brez skrbi", ki vključuje celotno bivanje in polni penzion na lokaciji, ter paketom "Spim doma", ki je prilagojen tistim z lastnim prenočiščem v Ljubljani.

Mesta v letošnji zasedbi so omejena, odprta pa je tako prijava za simfonični orkester (za širok nabor instrumentov) kot prijava za mladinski pevski zbor. Vse podrobne informacije o bivanju, paketih in načinu potrditve prostega mesta so vam na voljo na spletni strani organizatorja. Ne odlašajte in pravočasno prijavite mladega glasbenika na POK26 ter mu omogočite poletje, ki mu bo spremenilo življenje.

POK26 IZKUŠNJA VELIKEGA ODRA

Naročnik oglasa je Kulturni zavod Slovenski nacionalni mladinski orkester.

glasbeni tabor Slovenski mladinski orkester Leopold I poletni tabor POK26
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