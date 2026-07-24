Kako narediti glasbeni hit poletja?

Dejstvo je, da je poletje najtoplejši letni čas, ki sledi pomladi in napoveduje jesen. Pa je poletje tudi najzahtevnejši čas za ustvarjanje? Aleksander Pozvek je obiskal prostore, v katerih ustvarja Uroš Steklasa. To je klinika kreative, prostor, kjer je med drugim luč sveta ugledala tudi pesem, namenjena Borutu Pahorju, žirantu šova Slovenija ima talent.

Je novinarju in glasbeniku uspelo ustvariti nov poletni hit? "Meni se zdi, da je vseeno, ali je zima, pomlad ali poletje. Najbolj važno je, da se ti dol usedeš kot za vsak drug 'šiht' in ponavljaš, da postaneš v nečem dober. In vsak dan nekaj narediti," je povedal Uroš.

Za pesem, ki jo bodo prepevale generacije, je dobro, da si vzameš čas. Tudi pregovor, da kozarček da kozarček, rima pa rimo, ne deluje. Kako sta se odrezala Pozvek in Steklasa? Preverite v prispevku.