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Glasba

Kako narediti glasbeni hit poletja?

Ljubljana, 24. 07. 2026 17.00 pred 16 dnevi 1 min branja 0

Avtor:
Aleksander Pozvek E.M.
Aleksander Pozvek in Uroš Steklasa

"Smisel življenja je ležanje na plaži z možgani na off in čivavo na straži." Tako vsaj pravijo Zmelkoow. In če je to smisel življenja, je poleti gotovo še toliko bolj. Sonce, dopusti, plaža, brezskrbnost. A medtem ko večina možgane za nekaj tednov res postavi na 'off', se poraja vprašanje: kaj to pomeni za ustvarjalnost? Je poletje čas navdiha ali ravno nasprotno – obdobje, ko ideje izhlapijo hitreje kot kapljice kreme za sončenje? Aleksander Pozvek je s pomočjo Uroša Steklase poskusil ustvariti poletni hit. Jima je uspelo kljub poletju?

Dejstvo je, da je poletje najtoplejši letni čas, ki sledi pomladi in napoveduje jesen. Pa je poletje tudi najzahtevnejši čas za ustvarjanje? Aleksander Pozvek je obiskal prostore, v katerih ustvarja Uroš Steklasa. To je klinika kreative, prostor, kjer je med drugim luč sveta ugledala tudi pesem, namenjena Borutu Pahorju, žirantu šova Slovenija ima talent.

Je novinarju in glasbeniku uspelo ustvariti nov poletni hit? "Meni se zdi, da je vseeno, ali je zima, pomlad ali poletje. Najbolj važno je, da se ti dol usedeš kot za vsak drug 'šiht' in ponavljaš, da postaneš v nečem dober. In vsak dan nekaj narediti," je povedal Uroš.

Za pesem, ki jo bodo prepevale generacije, je dobro, da si vzameš čas. Tudi pregovor, da kozarček da kozarček, rima pa rimo, ne deluje. Kako sta se odrezala Pozvek in Steklasa? Preverite v prispevku.

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