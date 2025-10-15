Svetli način
Kako se Anja Rupel spominja začetkov MTV-ja?

15. 10. 2025

Anastasija Jović , E.M.
Pred sedemintridesetimi leti je Anja Rupel zapela himno Beatlov Across The Universe in se kot prva slovenska pevka pojavila na televizijskem kanalu MTV. Takrat ga pri nas še ni bilo mogoče gledati, zato ga glasbenica na MTV-ju nikoli ni videla, je pa laskavi naziv ostal vse do danes. Kako se Anja spominja časov MTV-ja, ki je v štirih desetletjih svojega delovanja narekoval trende v glasbeni industriji?

Kultni televizijski kanal MTV, ki se po 44 letih poslavlja iz Evrope, smo na stari celini dobili v devetdesetih in takrat se je začelo novo obdobje. Glasbo smo začeli tudi gledati, ne zgolj poslušati. "Jaz se spomnim prvih spotov, ki sem jih videla. Michael Jackson in podobni. To so bili mali filmčki, res dobro. Seveda je bilo to obvezno čtivo," se je spominjala Anja Rupel.

MTV je v desetletjih delovanja namreč poskrbel za številne trende v glasbi in videospotih. "Ko so se začeli tudi pri nas snemati videospoti, niti slučajno niso bili ekvivalentni temu, kar se je vrtelo na MTV-ju, ker tukaj nismo imeli takšnih finančnih zmožnosti." In kljub temu je Anja Rupel prva slovenska pevka, ki se je pojavila na MTV-ju.

"Konec osemdesetih sem za skupino Laibach posnela skladbo Across The Universe, priredbo skladbe The Beatles. Se je vrtel na MTV-ju, ampak jaz ga na MTV-ju takrat nisem mogla gledati. Jaz sem spot videla na VHS kaseti," je razkrila in priznala, da takrat ni imela občutka, da je bilo to velika čast. "Šele kasneje, ko so začeli v intervjujih omenjati, da sem bila prva Slovenka, sem si dejala 'Verjetno pa res'."

Preberi še Konec obdobja: po 44 letih se iz Evrope poslavlja MTV

Laskavi naziv je ostal, prav tako spomin na obdobje, ki se po 44 letih zaključuje. "Verjetno je čas, da se neko obdobje zaključi in začne novo," je prepričana Anja Rupel.

