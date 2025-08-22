Svetli način
Kako se je Aleksander Pozvek odrezal v vlogi frontmana Modrijanov?

22. 08. 2025

Aleksander Pozvek
Aleksander Pozvek se je na slovenski glasbeni sceni obdržal že četrti teden. Za vse, ki poznajo njegove glasbene sposobnosti, je to presenečenje. Tega pa očitno niso vedeli Modrijani, ki so ga tokrat vzeli k sebi. Ansambel z največ odigranimi žuri in kralji slovenskih veselic so Aleksandra postavili v popolnoma novo vlogo, vlogo pevca, in to ne na odru, temveč v glasbenem studiu, tistem pravem glasbenem poligonu, ki velja za najtežje in najbolj garaško delo v svetu glasbe. Ali je mikrofon preživel njegovo petje?

"Si pripravljen?" je pred povsem novim izzivom novinarja oddaje Svet Aleksandra Pozveka vprašal Blaž Švab, frontman Modrijanov. "Ti ne boš nič igral, ti boš pel. Igrali bodo Modrijani, ti boš pred mikrofonom pel. Odpel boš solo, večglasje bomo pa mi."

Švab je vztrajal, da novinar izkusi glasbeni studio, kjer se odvije "najbolj garaško in nezabavno delo" v svetu glasbe. "Da je dobro, mora biti včasih tudi malo poleg. Ni treba, da je vse v nulo točno," mu je pred začetkom še svetoval glasbenik. "Da ne boš mislil. Modrijani smo zelo povprečni glasbeniki. Mi smo prišli skupaj kot povprečni, ampak ta kemija je nekaj naredila. Tudi če bi ti 10 let z nami igral, bi mogoče bilo kaj iz tebe," se je na račun Pozveka še pošalil Švab.

Kako se je Aleksander Pozvek odrezal pred mikrofonom? Koga vse je v studiu spoznal in katerih strogih pravil se držijo Modrijani? Preverite v prispevku.

