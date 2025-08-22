Kako se je Aleksander Pozvek odrezal v vlogi frontmana Modrijanov?

"Si pripravljen?" je pred povsem novim izzivom novinarja oddaje Svet Aleksandra Pozveka vprašal Blaž Švab, frontman Modrijanov. "Ti ne boš nič igral, ti boš pel. Igrali bodo Modrijani, ti boš pred mikrofonom pel. Odpel boš solo, večglasje bomo pa mi."

Švab je vztrajal, da novinar izkusi glasbeni studio, kjer se odvije "najbolj garaško in nezabavno delo" v svetu glasbe. "Da je dobro, mora biti včasih tudi malo poleg. Ni treba, da je vse v nulo točno," mu je pred začetkom še svetoval glasbenik. "Da ne boš mislil. Modrijani smo zelo povprečni glasbeniki. Mi smo prišli skupaj kot povprečni, ampak ta kemija je nekaj naredila. Tudi če bi ti 10 let z nami igral, bi mogoče bilo kaj iz tebe," se je na račun Pozveka še pošalil Švab.

