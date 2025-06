Kako se Nina Pušlar spominja svojih glasbenih začetkov?

Kdaj je priljubljena slovenska glasbenica Nina Pušlar odkrila, da ima pevski talent? "Doma sem pela vsako popoldne, ko sem prišla iz šole," nam je zaupala v pogovoru, kjer se je spominjala svojega prvega pravega pevskega nastopa. "S prijateljicami, s sošolkami, smo velikokrat nastopale doma, se snemale. Potem pa smo na valeti ustanovile skupino Daylights in takrat je to bil naš prvi pevski nastop pred publiko. Imam ful lepe spomine na to, to so bili v bistvu moji pevski začetki."

Nina je na začetku kariere prepevala v rock skupini, v tem glasbenem žanru uživa še danes. "Tako da sem si vedno želela ob sebi imeti band v živo, od tega nisem odstopala vse od svojih začetkov, od svoje prve pesmi." Njena kariera pa ni bila deležna le žanrskih, temveč tudi stilskih preobrazb.

"Sigurno bi kaj spremenila," je dejala ob pogledu na fotografijo oranžne pričeske. "Ko pogledam to sliko, se prav spomnim te spremembe, takrat mi je v življenju prinesla nekaj lepega, prav rabila sem to spremembo, te oranžne lase, danes recimo ne bi imela tako oranžne lase, saj vidite, da se zdaj vračam nazaj."

Lepi spomini pa jo vežejo tudi na vse koncerte, večje in manjše."Vsi ti koncerti, Hala Tivoli, Stožice, Križanke. Jaz se vedno ob takih stvareh spomnim na vse moje koncerte, ki so se zgodili že prej, na začetku moje kariere pa vsi moji koncerti, ki sem jih imela, takšni in drugačni, s tistimi z malo manj obiskovalci pa s tistimi, kjer jih je bilo malo več. Vse to te pravzaprav naredi človeka, kakršen si, glasbenika, pevca, nekako te izoblikujejo ta leta."

Kako se pripravlja na praznovanje 20. obletnice glasbene kariere in kaj najraje počne v prostem času pa preverite v videu zgoraj.