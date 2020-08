Kako so v Ljubljani v času epidemije organizirali tridnevni glasbeni festival?

Slovenija se je v začetku marca ustavila. Ljudje so morali ostajati doma, se družiti le z najbližjimi družinskimi člani, zaprle so se medobčinske meje, zabavna scena pa je zastala. Bari in klubi so se zaprli, načrti za poletne festivale pa so obstali. Organizatorji so se spraševali – bomo lahko priredili kakšen koncert, festival, prireditev ali ne? Vse je obviselo v zraku in večina stvari je bila odpovedanih. A ne Smile festival. Organizatorji so se potrudili in ne glede na vse v času epidemije uspeli organizirati tridnevni festival elektronske glasbe.

Kot je za našo medijsko hišo povedal Jure Kvas, soustanovitelj in direktor Smile Festivala, je bila organizacija ogromen izziv. Ne samo, da so se morali soočiti z lokalnimi omejitvami in navodili slovenske vlade, zaradi nenehnega spreminjanja in dopolnjevanja rdečega seznama, niso vedeli, od kod bodo lahko nastopajoči prišli na ljubljanski oder. A so našli rešitev. Slab začetek, dober konec. V Ljubljani smo bili priča enemu redkih glasbenih festivalov pa ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi.

FOTO: Damjan Žibert

Čeprav se je med potjo, med doseganjem cilja in dejanskim festivalom dogajalo marsikaj, so v sodelovanju z NIJZ prišli do skupne rešitve. Festival, ki obiskovalce ločuje na sektorje. Sektorje? "Ja, v vsakem sektorju, ločenem z varovalno ograjo, je lahko 20 obiskovalcev, v vsakem sektorju pa je pet miz za štiri osebe," je za naš medij povedal Jure in dodal: "Vsak sektor ima svojega natakarja, svojo razkuževalno in žensko ter moško stranišče." In tako festival na enkrat sprejme le 440 ljudi (22 sektorjev po 20 ljudi). Je to nova realnost? Organizatorji si tega seveda ne želijo, a so prišli do tako uspešne rešitve, da jih iz tujine pod budnim očesom opazujejo veliki organizatorji. Zanima jih, kaj in kako Kvas ter ekipa organizirajo Smile festival. Že to, da so opaženi v tujini, je ogromen dosežek, pove medijski predstavnik festivala. Prav poseben občutek: obisk festivala s 'tisoč in enim' varnostnim ukrepom Vstop na festival v času koronavirusa je prav poseben občutek. Sama nisem niti mislila, da pogrešam kakršnokoli dogajanje, počasen koronaritem mi je ustrezal. A ko enkrat slišiš base in vidiš festivalske laserje, ko enkrat začutiš energijo elektronske glasbe, te to (po le nekaj mesecih pavze) popelje v nekakšno nostalgijo. A seveda v času festivala ne pozabiš, da se svet bori s covid-19. Na vstopu varnostnik najprej opozori na masko, vsak obiskovalec je dobil tudi festivalsko masko, na kateri je natisnjeno ime prireditve. To je prva točka. Obiskovalca pa čaka še pet točk, preden se lahko poda na zabavo. Naslednja točka je meritev telesne temperature – enkrat z ročnim merilnikom in enkrat preko kamere, ki spremlja osebo na podlagi IR tehnologije. Vsak obiskovalec je moral podpisati tudi izjavo, kjer soglaša s pravili, da bo na prireditvi spoštoval navodila in obenem, da nima simptomov covid-19. Sledi prevzem personalizirane vstopnice, ki je narejena na podlagi osebnih podatkov. "Tako imamo večji pregled nad obiskovalci, v primeru, če pride do kakšnega incidenta. Tega si seveda ne želimo, a imamo možnost povezave z vsakim obiskovalcem," pojasni Kvas. Nato sledi varnostni pregled s strani varnostne družbe. To pa je točka, ki je znana že od prej. Varnostniki preverijo, če je v torbicah ali žepih karkoli neprimernega, nevarnega. Preveri se tudi polnoletnost, zadnja točka pa je bolj vesele narave – tu vsak obiskovalec dobi pripraven nahrbtnik z dobrotami sponzorjev. Za varnost je poskrbljeno tudi, ko želi obiskovalec zapustiti prizorišče. Namreč vsak, ki želi iz svojega sektorja, se mora javiti varnostniku in šele ta ga lahko pospremi do izhoda.

FOTO: Marko Delbello Ocepek

'Letošnji festival je eksperiment, predvsem psihološki' Kvas priznava, da je bila pot zelo trnova in da je organiziranje takšnega festivala v času 'nove realnosti' poseben izziv. Vsi prisotni so se morali soočiti z novo realnostjo in začeti razmišljati izven okvirjev sicer že vpeljanega organiziranja takšnih dogodkov. Ekipa je sicer pripravljala junijski festival, na katerem se vsako leto prepletata šport in glasba, a so prvotno prireditev prestavili na poletje 2021. Vseeno pa so si želeli nekaj ponuditi ljudem. In tako se je začelo razmišljanje: kaj lahko naredijo. "Ker je naša vizija ustvariti brand, ki bo zdržal tek na dolge proge, smo razmišljali, kaj bi lahko naredili. Ves čas smo spremljali situacijo in ves čas smo bili na vezi z vsemi institucijami in tako smo se odločili za ločen dogodek, za Smile Festival avgusta," je še povedal organizator. Ker je število obiskovalcev znatno zmanjšano, so se odločili za tridnevni festival, na katerem je program vsak dan enak. Obiskovalec je vse skupaj 1320, saj jih je na en dan na festivalu lahko po 440."Začenjali smo z lokalnimi izvajalci potem pa eskalirali na mednarodne izvajalce,"je še dodal in s tem poudaril predvsem, da je največje ime festivala mednarodno ime Fedde Le Grand, najbolj znan po hitih Let me think about itinPut your hands up for Detroit. "Zdi se, da smo vzpostavili sistem, ki ponuja maksimum na področju varnosti v tem trenutku," še zadovoljno doda Kvas.

Koronakriza po žepu udarila vse, sploh glasbeno industrijo Na vprašanje, kako so se stroškovno znašli, saj s prodajo 1320. vstopnic organizacije in izvajalcev zagotovo ne pokrijejo. "Kot sem že povedal, se je junijski dogodek prestavil na naslednje leto v upanju, da se bo zgodil. Vsem, ki pa so kupili karte za junija, smo ponudili kar nekaj možnosti, za vrnitev karte. Dali smo jim štiri možnosti: prva je da zamenjajo za naslednje leto, druga da zamenjajo za letošnje leto in dobijo popust za naslednje leto, tretja, da je v vrednosti vstopnice dobil materiala iz naše trgovine (majice, puloverji), zadnja možnost pa je vračilo denarja. V veliki večini so se ljudje odločili za naslednje leto, en segment se jih je odločilo za letošnje leto, manjši odstotek pa za zadnji dve leti,"je pojasnil Kvas in dodal, da je strošek seveda večji, a da je najbolj pomembno ohranjati ime in dogajanje, saj so, kot je že poudaril, tekači na dolge proge in ne šprinterji: "Letošnje leto ni niti približno takšno kot smo si na začetku želeli, ampak smo se odločili, da bomo to naredili, ker si želimo ostati na sceni. Ljudem želimo pokazati, da je zabava možna in na nek način potrebna, da se malo odmisli težave in stres, ki so se zbrale tekom leta. Pa seveda da pokažemo, da se znamo v Sloveniji iti organizacijo varnih dogodkov."