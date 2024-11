Kako Tinkaro Kovač po 20 letih vidijo glasbeni kolegi?

"Mislim, da z zrelostjo tudi lepše zgleda," je povedal Tinkarin bratranec, ki je tudi član spremljevalne skupine, kitarist Peter Dekleva pa je dodal: "Še boljše zgleda in še boljše poje." Tinkara Kovač, o kateri je tekla beseda, pa se je ob vseh teh besedah le nasmejala in se zahvalila.

"Posebna je bila v tem, da je igrala flavto in da je imela prezenten in karizmatičen vokal," je o glasbeni kolegici povedal Gušti, kitarist Anže Langus Dagi pa je dejal: "Ta album je takrat res postavil neko žensko rokerico v središče in takrat smo imeli sto koncertov na leto s tem albumom."

"Spet je čas za rock, da udarimo po mizi in zapojemo na glas. Povemo ljudem in pokažemo nove smeri, ponudimo nove odgovore na vprašanja in predvsem delamo na tem, da je svet boljši," pa je za našo ekipo povedala Tinkara.

Kako pa se je spremenila vloga žensk v rock glasbi?

"Jih je bistveno več in so boljše kot takrat, ko smo mi začenjali. V bistvu jih je bilo takrat zelo malo, zdaj pa jih je veliko in so zelo dobre," odgovarja Dekleva, Chantal, predstavnica za odnose z javnostmi pri glasbeni založbi SonicTribe, pa dodaja: "Je nekaj opaznih skupin, v katerih so ženske v glavni vlogi in menim, da je to neka vrnitev žensk v rock glasbo v Evropi."