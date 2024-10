Kakšen je recept za dolgoletni uspeh skupine Orlek?

OGLAS

Priljubljena slovenska skupina je na odrih že več kot 35 let, za tako dolgotrajen uspeh pa imajo svoj recept."Včasih se fino skregamo, potem nam je malo dolgčas. Nato se spet dobimo, gremo igrat in potem lahko take zgodbe trajajo," so prepričani fantje iz skupine Orlek, ki obenem še poudarjajo, da je zelo pomembna volja in dovolj energije. "Pa ne smemo si zameriti," so se še zasmejali.

V teh letih so igrali povsod po svetu, čaka jih še Afrika. Spominov in vrhuncev kariere je ogromno tako doma kot tudi v tujini. "Vsa tujina, ki smo jo obiskali in še po koncertih naprej žurali, je bila super izkušnja. Pa tudi vseh domačih koncertov ne moreš kar pozabiti," so prepričani glasbeniki.