Kakšen je vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja za pesem Evrovizije?

V Baslu na severozahodu Švice, kjer je potekalo prvo tekmovanje za pesem Evrozije, so nedavno razkrili vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja, ki bo od 13. do 17. maja 2025. Do 10. januarja je tudi odprta registracija za nakup vstopnic, ki bodo v prodaji od 29. januarja prihodnje leto, dan po žrebu nastopajočih v dveh polfinalnih večerih. Ta bosta potekala 13. in 15. maja, finalni večer, ki bo prinesel novega zmagovalca tekmovanja za pesem Evrovizije, bo 17. maja.

Končno je znano kakšen bo vizualni in zvočni koncept 69. tekmovanja za pesem Evrovizije 2025, ki bo drugo leto od 13. do 17. maja potekal v Baslu. Prav tako je do 10. januarja odprta tudi registracija za nakup vstopnic, s čimer želijo organizatorji preprečiti preprodajo in zagotoviti, da bo čim več oboževalcev Evrovizije imelo priložnost, da tekmovanje spremlja v živo. "Cene vstopnic za različne evrovizijske dogodke in kategorije se bodo gibale od 40 do 350 švicarskih frankov oziroma od 43 do 375 evrov," je zapisano v sporočilu za javnost tekmovanja za pesem Evrovizije.

Pod vizualno in zvočno podobo 69. Evrovizije se podpisuje umetniški direktor Artur Deyneuve. Njegov cilj je bil ustvariti dizajn, zaradi katerega bi se ljudje počutili slišane in cenjene. Navdahnjen s švicarsko tradicijo neposredne demokracije, ki se vrti okoli poslušanja in dialoga, je Deyneuve izbral poslušanje kot osrednjo vodilno temo celotnega koncepta in ga poimenoval Enotnost oblikuje ljubezen. "Če poslušamo drug drugega, najdemo ljubezen," je ob tem povedal. To sporočilo bodo v Baslu vizualno posredovali tudi prek ikoničnega evrovizijskega srca, ki predstavlja dialog, enotnost in združujočo moč glasbe. Utripajoča evrovizijska srca so tako osrednji oblikovalski element, ki predstavlja milijone ljudi, ki jih tekmovanje za pesem Evrovizije združuje v poslušanju glasbe in slavju.

Producenta tekmovanja za pesem Evrovizije 2025 Moritz Stadler in Reto Peritz sta ob tem povedala, da je dobro premišljen dizajn čustveno privlačen in popelje Evrovizijo na drugo raven. "Evrovizijsko srce bije v skladu z ritmom in simbolizira združujočo moč glasbe. Zvest evrovizijskemu sloganu Združeni v glasbi bo združeval ljudi s celega sveta," sta še dodala. Tradicionalno in moderno združuje tudi zvočna identiteta 69. tekmovanja, ki temelji na močnem ritmu z nekaterimi tradicionalnimi elementi švicarske glasbe, kot so jodlanje, baselski bobnarji ter citre in alpski rogovi. "Ustvarili smo drzno, zelo energično skladbo, ki bo s svojimi udarnimi ritmi in presenetljivimi glasbenimi učinki občinstvo pripravila na nepozabno izkušnjo," je pojasnil Deyneuve.