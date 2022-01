Kakšne so noči Rickyja Martina?

Portoriški glasbenik Ricky Martin tokrat ni podlegel preverjenemu receptu, kot je že nekaj časa izjemno priljubljena zvrst glasbe reggaeton, ampak ostaja zvest sebi. Tokrat je oboževalce razveselil z novo pesmijo v španskem jeziku 'Otra Noche en L.A.' (Še ena noč v Los Angelesu), ki sodeč po prvih odzivih veliko obeta.

icon-expand Ricky Martin predstavlja nov singel z naslovom Otra Noche en L.A. FOTO: AP

Ricky Martin je oboževalcem predstavil svojo novo pesem Otra Noche en L.A. (Še ena noč v Los Angelesu), ob premieri pesmi pa je sledil tudi videospot. Videospot nas popelje v nostalgijo in melanholijo, ki ju čutimo do osebe, kraja ali spomina z intimno, subtilno in iskreno interpretacijo, kot jo premore portoriški glasbenik.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Pesem Otra Noche en L.A. prebuja čustva in se rodi iz tistih spominov, ki nas ohranjajo pri življenju, ki nas motivirajo ali ženejo dalje. Vedno sem iskal občutke in ta pesem je čarobna, upam, da se boste z njo poistovetili in v njej uživali," je povedal pevec. Videospot je režirala kostariška fotografinja Daniela Vesco, za katero je to režijski debi, snemali pa so ga dva dni na različnih lokacijah v Los Angelesu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

50-letni Martin se je za potrebe videospota valjal po postelji, tuširal in namakal v kadi, nekaj kadrov pa je posnel tudi v kuhinji, ko je pripravljal zajtrk in med vožnjo avta znamke Mustang. Kamera pa je glasbenika ujela tudi na razgledni točki nad mestom angelov ob sončnem zahodu. Njegovi oboževalci so se sodeč po spletnih komentarjih v en glas strinjali, da je trenutno preveč urbane glasbe in reggaetona, tako da so njegovi ritmi in nova balada več kot dobrodošli. Marsikateri pevčev oboževalec pa se tudi strinja, da se s pesmijo lahko poistoveti marsikdo, saj govori o osebi, ki je ne moremo pozabiti. Že dan začnemo z mislijo nanjo in nas seveda zanima, kaj ta oseba počne. Med drugim pevec v pesmi prepeva, da mu je bilo težko brez te osebe in da še vedno čaka nanjo.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke