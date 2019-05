Kakšne so Pupine Najine slike?

Pupa predstavlja pesem in videospot Najine slike, v kateri združuje lahkotnost popa, igrivost ritma in melodij ter srčnost pretežno osebno izpovednega besedila.

Špela Novakoz. Pupa prihaja iz Maribora, z glasbo se je resneje začela ukvarjati pred 13 leti ko je kot klaviaturistka začela igrati v svojem prvem bandu, kjer se je že preizkusila v pisanju avtorskih pesmi, iz klavirja je maturirala na Konservatoriju za glasbo in balet. Pot je nadaljevala kot pevka v najrazličnejših zasedbah različnih zvrsti, od popa, funka, disca, 80's rocka, countryja in jazza. Kot spremljevalna vokalistka je sodelovala s skupino Kingston, Ditko, Natalijo Verboten, Rebeko Dremelj, še vedno sodeluje z Urošem Perićem, s koroško zasedbo Fauš Dur, s ponovno obujeno country skupino iz 80-ih Pohorje Express, kot glavna vokalistka pa je najbolj "okupirana" z zasedbo Karneval, s katero že osem let ob najrazličnejših priložnostih nastopa širom Slovenije. Za povrhu pa poučuje klavir in petje v Lenartu.