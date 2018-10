Nosijo Mambo Kings srce na pladnju?

"Pesem in video predstavljata mojo generacijo fantov oz. danes že odraslih moških, ki smo bili vzgajani še v duhu, da mora biti fant močan, nepopustljiv in nezlomljiv, na čustva pa je najbolje kar pozabiti. Moški smo zato nezmožnost skrivanja čustev ob neuspešnem dvorjenju puncam ali dokončne izgube ljubezni, vse občutke klišejsko skrili pod moški ego. Bolečino ega pa je okolici enostavno prodati, vsi jo kupijo. Vendar spet le do določene meje. Premalo govorimo o tem, pa vendar moramo se zavedati, da tudi moška čustva nenapovedano izbruhnejo na plano, ki so lahko tudi pogubna," je o novi pesmi povedal Bartol. "V novi skladbi sem želel povedati, da tudi moško srce krvavi. Tudi moškim ugasnejo sanje ob izgubi ljubljene osebe. Tudi moški se trudimo ohraniti odnose čeprav kdaj sebi v škodo. Tudi moški potrebujemo ‘sigurnost’ in potrditev da je ona, ki je moja izbranka in moja ljubezen, moja za vedno," je povedal vodja zasedbe Aleš Bartol.