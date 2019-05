Koliko stanejo slovenske poroke?

Kjlub temu, da smo lahko tudi zelo izvirni in včasih želimo biti drugačni, pa Slovenci pri porokah še vedno prisegamo na tradicijo. Začne se zjutraj in konča tudi zjutraj, svatov tam nekje 100, hrane preveč, pijače tudi, band pa skoraj obvezno s harmoniko in še nekdo, da kaj zabavnega pove. Celotna stvar stane okoli 10 tisoč evrov. Kakšno vrsto poroke dobimo za koliko denarja?