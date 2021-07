Kalifornijska soularka Doja Cat do tretje zmage, ki ji že prinaša tudi sezonsko krono

Brihtna kot strela. Všečne pojavnosti in muzike kalifornijske soularke, še prej pa raperke, izvirajo iz malenkost cenenega dejstva, da so njeni songi prav taki – malenkost lažji, pogojno ceneni. Sliši se grobo, toda za sproščene dopustniške hece bo investicija v Zarin t-shirt bržčas dovolj. Poletje ne bo trajalo večno, enako dostopen bombažek svoje oblike in intenzivnosti barve, tudi ob zelo skrbni negi, pač ne bo ohranil več sezon. Največji kritiki Doje Cat so bodisi posiljeno preveč pametni bodisi snobovsko preobremenjeni. Tretji album 25-letne vpadljive avtorice in zelo dobre vokalistke, z občudovanja vrednim slogovnim razponom, bi kaj lahko že postal vrhunec njene glasbene poti. Namreč. Doja Cat je v nastopu malenkost manj agresivna, kot je bila svoje dni Nicki Minaj in je Megan Thee Stallion še vedno. V hiper-pop-soul prekatu je Dojin izraz zaznavno šibkejši, kot je istosmerni napoj Ariane Grande. Dojo se lažje posluša in tudi prebavlja, kot se Drakea. Prikupen plastificiran funk, ki ga je Doja Cat ponudila na albumu Hot Pink (2019), se je na tem aktualnem Planet Her razvil v občutno bolj avtorsko, za odtenek manj poskočno ter posledično bolj premišljeno, če hočete zrelo pop kopreno. Ponovim. Pop po meri Catove ima zavidljivo širok domet. Saj so funk, hiphop, soul in EDM oziroma razmerja podžanrov, ki sestavljajo visoko-komercialni glasbeni paravan na Planet Her, dovršeno naštudirani. A da ne bo pohval preveč, spet raje, malenkost preveč. Nekaj songov na Planet Her prehitro sili v zaključek, da so ti tam zato, da album pridobi standardno dolžino. Payday, Options, Naked in Alone temu razredu ne uidejo. Dobri – čeprav so sladka dolgočasja, ali pa prav zato – se mi zdijo Been Like This, Imagine, Need To Know in budnična Get Into It (Yuh). Zato pa med Dojine bolj krepke letošnje komade uvrščam Love to Dream, uvodno afro-bitno Woman, teatralno Ain’t Shit, prevsem pa duet z The Weekndom You Right ter zmagovalko pričujoče plate Kiss Me More (skupaj z soularko SZA). Kot najboljši, najslajši sladoled, ki pa se vendarle še vedno topi enako hitro kot vsak sladoled.

Ocena: 4