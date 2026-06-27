Kanada upravičena do sodelovanja na Evroviziji

Premier Mark Carney , ki si od lanskega nastopa funkcije prizadeva za tesnejše politične in gospodarske vezi z Evropo, je v svojem proračunu za leto 2025 omenil idejo o pridružitvi Kanade tekmovanju, ki ga spremlja ves svet. Kanada še zdaleč ne bi bila prva neevropska država, ki bi se pridružila tekmovanju, od leta 2015 na Evroviziji redno sodeluje Avstralija, leta 1980 je tekmoval tudi Maroko.

Carneyjeva vlada je novembra sporočila, da sodeluje s kanadsko javno radiotelevizijo CBC, "da bi preučila možnosti sodelovanja na Evroviziji". Vladni proračun je vključeval 150 milijonov kanadskih dolarjev oziroma slabih 93 milijonov evrov za financiranje radiotelevizije. "Glas Kanade v tej skupnosti nas dela močnejše," je dejal Noel Curran, generalni direktor EBU.

Čeprav Kanada formalno ni tekmovala na Evroviziji, so Kanadčani sodelovali in celo zmagali. Leta 1988 je na tekmovanju zmagala Céline Dion, Kanadčanka iz province Quebec, ki je predstavljala Švico. Zmaga je Dion pomagala pri začetku njene bleščeče kariere.

Od takrat so tekmovali tudi drugi Kanadčani, med njimi Natasha St-Pier, Akadijka iz New Brunswicka, ki je leta 2001 zastopala Francijo, in La Zarra, pevka iz Montreala, ki je leta 2023 zastopala Francijo.