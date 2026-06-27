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Kanada upravičena do sodelovanja na Evroviziji

Ottawa, 27. 06. 2026 11.57 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.M.
Kanada

Evrovizija bi lahko že prihodnje leto postala bogatejša za novo tekmovalko. Kanada je namreč zdaj upravičena do sodelovanja na tekmovanju, potem ko je CBC/Radio-Canada postala polnopravna članica Evropske radiodifuzne zveze, kar je pogoj za tekmovanje.

Premier Mark Carney, ki si od lanskega nastopa funkcije prizadeva za tesnejše politične in gospodarske vezi z Evropo, je v svojem proračunu za leto 2025 omenil idejo o pridružitvi Kanade tekmovanju, ki ga spremlja ves svet. Kanada še zdaleč ne bi bila prva neevropska država, ki bi se pridružila tekmovanju, od leta 2015 na Evroviziji redno sodeluje Avstralija, leta 1980 je tekmoval tudi Maroko.

Kanadčanka Céline Dion je za Švico slavila leta 1988.
Kanadčanka Céline Dion je za Švico slavila leta 1988.
FOTO: Profimedia

Carneyjeva vlada je novembra sporočila, da sodeluje s kanadsko javno radiotelevizijo CBC, "da bi preučila možnosti sodelovanja na Evroviziji". Vladni proračun je vključeval 150 milijonov kanadskih dolarjev oziroma slabih 93 milijonov evrov za financiranje radiotelevizije. "Glas Kanade v tej skupnosti nas dela močnejše," je dejal Noel Curran, generalni direktor EBU.

Čeprav Kanada formalno ni tekmovala na Evroviziji, so Kanadčani sodelovali in celo zmagali. Leta 1988 je na tekmovanju zmagala Céline Dion, Kanadčanka iz province Quebec, ki je predstavljala Švico. Zmaga je Dion pomagala pri začetku njene bleščeče kariere.

Od takrat so tekmovali tudi drugi Kanadčani, med njimi Natasha St-Pier, Akadijka iz New Brunswicka, ki je leta 2001 zastopala Francijo, in La Zarra, pevka iz Montreala, ki je leta 2023 zastopala Francijo.

Razlagalnik

Evropska radiodifuzna zveza, znana kot EBU (European Broadcasting Union), je največje združenje nacionalnih radiotelevizijskih hiš na svetu. Ustanovljena je bila leta 1950 in ima sedež v Ženevi v Švici. Njena primarna naloga je spodbujanje sodelovanja med javnimi mediji, zagotavljanje izmenjave televizijskih in radijskih vsebin ter upravljanje pravic za prenose velikih dogodkov, med katerimi je najbolj prepoznavno prav tekmovanje za pesem Evrovizije.

Avstralija je bila na tekmovanje za pesem Evrovizije prvič povabljena leta 2015 kot enkratna gesta ob 60. obletnici dogodka. Zaradi izjemne priljubljenosti tekmovanja v tej državi in visoke kakovosti nastopov je EBU Avstraliji dovolila, da postane redna udeleženka. To je bilo zgodovinsko pomembno, saj je šlo za prvo državo zunaj evropskega radiodifuznega območja, ki je dobila pravico do stalnega tekmovanja, kar je razširilo globalni doseg tekmovanja daleč preko meja Evrope.

Status polnopravne članice EBU je ključen pogoj za sodelovanje na Evroviziji. Ta status lahko pridobijo le radiotelevizijske organizacije iz držav, ki spadajo v Evropsko radiodifuzno območje ali so članice Sveta Evrope. Polnopravno članstvo pomeni, da organizacija izpolnjuje stroge standarde glede neodvisnosti, kakovosti programov in tehnične infrastrukture, kar ji omogoča polne glasovalne pravice v zvezi ter pravico do sodelovanja v vseh projektih in tekmovanjih, ki jih EBU organizira.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
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