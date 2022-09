Kanadska pevka Avril Lavigne z zvezdo na Pločniku slavnih

Na slovesnosti je pevka in tekstopiska povedala, da je to verjetno eden najbolj 'kul' dni v njenem življenju. Raper Machine Gun Kelly pa je izpostavil, da je s svojimi uporniškimi pesmimi, kot je Sk8er Boi , navdihnila tako njega kot celotno generacijo mladih. 39-letnica je za to priložnost izbrskala primerna oblačila, z njimi pa se je poklonila svojim glasbenim začetkom. Kombinezon s škotskim vzorcem je kombinirala s puloverjem z napisom 'Rolkanje ni zločin', ki ga je nosila že pri 16 letih, ko je prvič obiskala Pločnik slavnih. Tokrat je bil z njo njen zaročenec Mod Sun.

Avril Lavigne je kot najstnica zapustila svoj dom v majhnem kanadskem mestu, da bi ustvarjala glasbo najprej v New Yorku in nato v Los Angelesu. Leta 2002 je kot 18-letnica osvojila lestvice s prvencem Let Go in singlom Complicated.