Kanadski glasbenik Paul Anka, avtor uspešnice Diana, slavi 80 let

Leta 1956 je starša prepričal, da sta mu dovolila potovanje v Los Angeles. Tam je poklical vse glasbene založbe, da bi prišel do avdicije. Sodelovanje z Modern Records je nato pripeljalo do izida njegovega prvega singla Blau-Wile-Deveest-Fontaine, ki sicer ni bil uspešnica. Vendar Anka ni obupal in po vrnitvi v New York leta 1957 se mu je uspelo srečati z iskalcem talentov za ABC-Paramount Records Donom Costo. Med pesmimi, ki mu jih je zavrtel, je bila Diana , ki je takoj postala glasbena uspešnica.

Nastopal je na vseh večerih, namenjenih ljubiteljskim pevcem, do katerih se je lahko pripeljal z materinim avtom. Tri mesece je zbiral etikete s pločevink juhe Campbell in osvojil potovanje v New York. Tam se mu je utrdilo prepričanje, da bo postal kantavtor, je navedeno na glasbenikovi spletni strani.

Sledile so štiri pesmi, ki so se leta 1958 uvrstile med Top 20. Med njimi sta bili It's Time to Cry in (All of a Sudden) My Heart Sings. S 17 leti je bil tako eden največjih najstniških idolov tistega časa.

"Vse so zelo avtobiografske," je o svojih prvih uspešnicah Anka zapisal na svoji spletni strani. To, da je potoval sam in da nikoli ni prišel blizu dekletom, ki so ga oboževala, je prelil v skladbo Lonely Boy. Put Your Head on My Shoulder je napisal ob opazovanju najstnikov na svojih koncertih.