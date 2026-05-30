Kanye West dobil dovoljenje za nastop na Nizozemskem

48-letni glasbenik, znan tudi pod imenom Ye , je sprožil splošno ogorčenje zaradi izjav, v katerih je poveličeval nemškega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja , ter zaradi antisemitskih izpadov, za katere sam sicer krivi svojo bipolarno motnjo. Župan nizozemskega mesta Arnhem na vzhodu države Ahmed Marcouch je izdal dovoljenje za izvedbo junijskih koncertov, navkljub temu da je glasbenikove pretekle izjave označil za obsojanja vredne.

Večina nizozemskih poslancev je sicer pozvala, da bi morali raperju zavrniti vstop v državo, a je minister za azil in migracije Bart van den Brink ocenil, da ni uradnih pravnih podlag, da bi Westu prepovedali vstop na Nizozemsko. Po napovedih bo West v Arnhemu nastopil 6. in 8. junija. Slednji datum je raperjev rojstni dan. Prav tako naj bi danes nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100.000 obiskovalcev. Poleg tega naj bi 11. julija nastopil v albanski prestolnici Tirani in 25. julija v Pragi.

Westove pretekle skrajne izjave in dejanja – lani je izdal pesem z naslovom Heil Hitler, na svoji spletni strani pa je oglaševal majice s svastiko – so sicer povzročile negativne odzive na njegovo načrtovano evropsko turnejo.

Britanska vlada mu je aprila prepovedala vstop v državo, kjer naj bi bil glavna zvezda festivala, zaradi česar so organizatorji morali dogodek odpovedati. Teden dni pozneje je glasbenik preložil koncert v francoskem Marseillu, ko so se pojavile novice, da poskuša francosko notranje ministrstvo preprečiti njegov nastop.