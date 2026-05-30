Glasba

Kanye West dobil dovoljenje za nastop na Nizozemskem

Arnhem, 30. 05. 2026 13.42

E.M. STA
Kanye West in Bianca Censori

Ameriški raper Kanye West, čigar koncerte so zaradi spornih antisemitskih izjav prepovedali na več evropskih prizoriščih, bo junija imel dva koncerta na Nizozemskem, so konec tedna sporočili nizozemski uradni predstavniki.

48-letni glasbenik, znan tudi pod imenom Ye, je sprožil splošno ogorčenje zaradi izjav, v katerih je poveličeval nemškega nacističnega voditelja Adolfa Hitlerja, ter zaradi antisemitskih izpadov, za katere sam sicer krivi svojo bipolarno motnjo. Župan nizozemskega mesta Arnhem na vzhodu države Ahmed Marcouch je izdal dovoljenje za izvedbo junijskih koncertov, navkljub temu da je glasbenikove pretekle izjave označil za obsojanja vredne.

FOTO: AP

Večina nizozemskih poslancev je sicer pozvala, da bi morali raperju zavrniti vstop v državo, a je minister za azil in migracije Bart van den Brink ocenil, da ni uradnih pravnih podlag, da bi Westu prepovedali vstop na Nizozemsko. Po napovedih bo West v Arnhemu nastopil 6. in 8. junija. Slednji datum je raperjev rojstni dan. Prav tako naj bi danes nastopil v Istanbulu, kjer na koncertu pričakujejo približno 100.000 obiskovalcev. Poleg tega naj bi 11. julija nastopil v albanski prestolnici Tirani in 25. julija v Pragi.

Westove pretekle skrajne izjave in dejanja – lani je izdal pesem z naslovom Heil Hitler, na svoji spletni strani pa je oglaševal majice s svastiko – so sicer povzročile negativne odzive na njegovo načrtovano evropsko turnejo.

Britanska vlada mu je aprila prepovedala vstop v državo, kjer naj bi bil glavna zvezda festivala, zaradi česar so organizatorji morali dogodek odpovedati. Teden dni pozneje je glasbenik preložil koncert v francoskem Marseillu, ko so se pojavile novice, da poskuša francosko notranje ministrstvo preprečiti njegov nastop.

Na Poljskem so prav tako odpovedali Westov koncert, ki je bil napovedan za 19. junij. Ob tem so s poljskega ministrstva za kulturo sporočili, da je prepoved na mestu zaradi Westovega "spodbujanja nacizma". V Švici je tamkajšnji nogometni klub FC Basel zavrnil ponudbo za organizacijo Westovega koncerta.

Razlagalnik

Bipolarna motnja, včasih imenovana tudi manično-depresivna bolezen, je kronična duševna motnja, za katero so značilna izrazita nihanja razpoloženja. Posamezniki s to diagnozo doživljajo obdobja ekstremno povišanega razpoloženja in povečane energije, znana kot manične epizode, ki jim sledijo obdobja globoke depresije in izgube zanimanja za vsakdanje dejavnosti. Ta stanja lahko močno vplivajo na človekovo vedenje, presojo in sposobnost normalnega funkcioniranja v družbi.

Antisemitizem je oblika predsodkov, sovražnosti ali diskriminacije, usmerjena proti Judom kot posameznikom ali kot skupnosti. To sovraštvo temelji na verskih, rasnih ali kulturnih stereotipih, ki so se skozi zgodovino razvijali in pogosto vodili do sistemskega preganjanja, marginalizacije in nasilja nad judovskim prebivalstvom, kar je svoj tragični vrhunec doseglo med holokavstom v času druge svetovne vojne.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

