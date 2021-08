Kanye West izdal težko pričakovani album in ga poimenoval po pokojni mami

Kanye West je na tržišče poslal svoj novi, deseti studijski album Donda. Za naslovnico albuma, ki je na voljo na vseh večjih digitalnih platformah za predvajanje glasbe, je izbral črn kvadrat, poslušanje vseh pesmi pa vam bo vzelo slabi dve uri oziroma 108 minut.

Donda predstavlja gostujoče vokaliste in raperje, kot so Weeknd in Lil Baby (Hurricane), Travis Scott in Baby Keem (Praise God), Young Thug (Remote Control), pokojni Pop Smoke (Tell the Vision), Jay Electronica in The Lox (Jesus Lord), Kid Cudi (Moon), Roddy Ricch (Pure Souls) in Ariana Grande (Donda).

Album je izšel, potem ko je zvezdnik organiziral tri promocijske dogodke, na katerih je obiskovalcem predstavil, kaj lahko pričakujejo od njegovega novega glasbenega materiala. Ti so potekali julija in avgusta v Atlanti in Chicagu, kjer je na tisoče njegovih oboževalcev dobilo vpogled v novi album.

Raper in producent, ki je pred dnevi vložil prošnjo za uradno spremembo osebnega imena v 'Ye', naj bi se po odzivu 42.000 oboževalcev, ki so prvi slišali skladbe, vrnil na delo in poskrbel še za zadnje popravke.

Na tretjem promocijskem dogodku se je West soočil s kritikami, ker je verz Jay-Z-ja v pesmi Jail zamenjal z novim verzom DaBabyja, ki je bil zaradi svojih komentarjev o HIV-u in gejih v preteklosti deležen kritik in so ga zaradi tega obtožili homofobije.

44-letni West je za začasno prebivališče v času dokončevanja albuma pred tedni izbral športni stadion, njegov novi glasbeni material pa je prvi po izdaji Jesus Is King iz leta 2019. Zvezdnik se je odločil, da bo njegov jubilejni, deseti album nosil ime po njegovi mami. Donda West je bila profesorica angleščine na državni univerzi v Chicagu, a je leta 2007 pri 58 letih umrla zaradi zapletov pri estetski operaciji.

Tretjega promocijskega dogodka, ki je potekal prejšnji teden v Chicagu, se je udeležila tudi Kim Kardashian West. Ta je na oder prišla v poročni obleki znamke Balenciaga, pojavila pa se je med skladbo No Child Left Behind – nekaj mesecev po tem, ko je vložila uradno zahtevo za ločitev od raperja.