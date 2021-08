Kanye West ostro nad založbo: Album so izdali brez mojega dovoljenja

Kanye West je v preteklosti pogosto svoje neodobravanje nad številnimi posamezniki in krivicami, ki so se mu zgodile, zagreto izražal na družbenih omrežji in tokrat ni nič drugače. Na Instagramu je zapisal, da je njegova založba album Donda izdala brez njegove privolitve, prav tako ga je zmotilo, ker je želela preprečiti izdajo pesmi, na kateri sodelujeta problematična glasbenika Marilyn Manson in DaBaby.

Ameriški raper Kanye West je 29. avgusta izdal težko pričakovan album Donda, katerega izdaja je bila sprva predvidena že lani poleti. Sedaj je kontroverzni glasbenik na družbenem omrežju sporočil, da je glasbena založba Universal Music Group album izdala brez njegovega dovoljenja, poleg tega pa ovirala izdajo pesmi Jail pt 2. V objavi na Instagramu je Kanye zapisal: "Universal je izdal moj album brez mojega dovoljenja in blokiral izdajo Jail pt 2 na albumu." Pri pesmi, na katero se je priljubljen raper nanašal, sta sodelovala pevec Marilyn Manson in raper DaBaby, njuna prisotnost na albumu in na promocijskih dogodkih pa je v javnosti požela veliko neodobravanja. Manson se namreč sooča z obtožbami številnih žensk, med njimi je tudi njegova nekdanja zaročenka, igralka Evan Rachel Wood, ki trdijo, da jih je spolno, psihično in fizično zlorabljal. Pevec vse obtožbe vztrajno zanika. Na drugi strani je DaBaby razburil javnost s svojimi homofobnimi izjavami, ki jih je izrekel prejšnji mesec med nastopom na festivalu Rolling Loud Miami. Kasneje se je za svoje neprimerne besede, ki so bile žaljive predvsem za osebe, ki živijo z aidsom in virusom HIV, opravičil na družbenem omrežju. Oba glasbenika sta zaradi svojih dejanj izgubila nekaj priložnosti za delo, Marilynova založba je z njim prekinila sodelovanje, DaBaby pa je bil odstranjen z liste nastopajočih na številnih ameriških glasbenih festivalih. Pomisleki Kanyeve založbe, da pesem s problematičnima zvezdnikom ne uvrstijo na album, zato niso tako presenetljivi, a očitno je raperja to zelo zmotilo. PREBERI ŠE Kanye West izdal težko pričakovani album in ga poimenoval po pokojni mami Donda je na voljo na vseh večjih digitalnih platformah za predvajanje glasbe, vsebuje pa kar 27 pesmi, pri katerih so med drugim sodelovali Weeknd, Travis Scott, Ariana Grande in številna druga znana imena.